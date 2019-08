‘Trouwe’ assistente Trump neemt ontslag na lekken van informatie over president

Wie de president de afgelopen jaren aan de lijn wilde krijgen, moest eerst langs Westerhout. Zij werkte sinds haar aanstelling in 2017 als persoonlijk assistent van Trump. Daarvoor was ze gastvrouw in de Trump Tower in New York. Ze begeleidde Trumps gasten, waaronder politici en belangrijke zakenmensen, in de lift. Aan de bliksemcarrière van het ‘liftmeisje’ komt nu even snel een einde.



De New York Times onthulde, op basis van anonieme bronnen, dat Trumps trouwe assistente tijdens een etentje met journalisten in Berkeley Heights eerder deze maand uit de school was geklapt. Terwijl Trump zijn vakantie doorbracht op zijn golfclub in Bedminster hing Westerhout persoonlijke, en aan het Witte Huis gelieerde, zaken aan de grote klok.