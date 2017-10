Tropische storm Nate eist meer dan 20 slachtoffers in Midden-Amerika

Machtigste en rijkste man van Saudi-Arabië komt met veel moeite zijn eigen vliegtuig uit

5 oktober De oude Saudische koning Salman bin-Abdul al Saoed (81), goed voor een slordige 1,3 miljard dollar aan vermogen, wilde een verpletterende indruk maken bij de aankomst van zijn staatsbezoek aan Moskou. Helaas voor de koning gooide de roltrap van zijn peperdure privévliegtuig roet in het eten, want toen de koning uit wilde stappen functioneerde deze niet. De koning is erg slecht ter been, maar hij liet zich niet kisten en klom zelf, met enige hulp, de trap af.