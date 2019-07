Tropische storm Barry verandert langzaam in een orkaan, Louisiana zet zich schrap

De tropische storm Barry heeft het tot nu toe nog niet tot orkaan gemaakt. Het is dan ook niet de wind maar de extreme hoeveelheid water die gepaard gaat met de storm die in de staten Mississippi en Louisiana voor grote problemen zal gaan zorgen. Verwacht wordt dat Barry de komende uren haar hoogtepunt bereikt. In het gebied waar de storm aan land komt, is het al lange tijd aan het regenen. Een groot deel van de kustlijn staat al onder water. Mensen proberen met zandzakken het water tegen te houden.

In de gebieden die waarschijnlijk het zwaarst getroffen gaan worden kan 500 tot ruim 600 mm water vallen. In Nederland valt gemiddeld in een héél jaar grofweg tussen 800 en 900 mm.

Quote Mocht Barry nog iets forser uitpakken dan de laatste verwachtin­gen dan kan dat desastreus worden voor de New Orleans Weerplaza De stormvloed zorgt er ook voor dat het water aan de kustlijn veel hoger staat waardoor het dieper het land binnen kan dringen. Aan de oostzijde van Barry kan de zee 1.5 tot bijna 2 meter hoger komen te staan dan normaal. Het zeewater blokt zo ook het water dat door de Mississippi rivier wordt afgevoerd. Dit zal weer tot een stijging leiden van het rivierwater en mogelijk tot extra overstromingen. Het is een scenario waar ernstig rekening mee wordt gehouden.

Stormvloed

,,Al het water dat op het land valt of al aanwezig is kan niet worden afgevoerd door de stormvloed die haaks op het afvoerwater staat. Men vreest dan ook voor grote overstromingen”, legt Weerplaza uit. ,,Berekeningen laten nu zien dat het water vrijwel net zo hoog kan komen als de de laatste punten in de dammen en waterkeringen die New Orleans moeten beschermen tegen het Mississippi water. Mocht Barry nog iets forser uitpakken dan de laatste verwachtingen dan kan dat desastreus worden voor de stad.”



Verschillende grote evenementen, zoals een concert van The Rolling Stones, zijn afgelast. Mensen wordt gevraagd binnen te blijven. Supermarkten zijn dicht. De afgelopen dagen is massaal water en voedsel ingeslagen omdat men de impact van orkaan Barry nog niet goed in kon schatten. De burgemeester van New Orleans heeft uit voorzorg een avondklok ingesteld vanaf 20 uur vrijdag.

Inmiddels zitten tienduizenden huishoudens zonder stroom. Het is niet duidelijk of deze is uitgevallen of bewust is uitgeschakeld wegens brandveiligheid. De gespecialiseerde website PowerOutage.US komt met een hogere schatting. De stroom zou zijn uitgevallen bij 56.000 particulieren en bedrijven in de Amerikaanse kuststaat.

De autoriteiten van Louisiana hebben gisteren meer dan 300 bussen ingezet om de bevolking te vervoeren, meldde gouverneur John Bel Edwards. Daarnaast is ook een ‘megaschuilplaats’ geopend in Alexandria.

Volledig scherm De laatste verwachting van Barry. Waarschijnlijk bereikt Barry niet meer de orkaanstatus © Weather Channel USA

Volledig scherm Hoge golven op Lakeshore Drive in New Orleans. © AP

Volledig scherm Terrence Williams, een inwoner van New Orleans en zijn zoontje Kang (3) doen boodschappen voorafgaand aan orkaan Barry. © AP

Volledig scherm Inwoners maken zandzakken om hun huizen te beschermen tegen het water. © AP