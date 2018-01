Trein ontspoort bij Milaan: 'Minstens vier doden en vijf zwaargewonden'

Het ongeluk vond iets voor zeven uur plaats bij station Pioltello Limito. Zeker vijf wagons ontspoorden. Hulpverleners zoeken in de zwaar beschadigde rijtuigen naar passagiers die nog bekneld zitten.

Een aantal gewonden is overgebracht naar het nabijgelegen San Raffaele ziekenhuis in Milaan, anderen naar een ziekenhuis in Monza. Het schortte alle niet-spoedeisende medische ingrepen die gepland stonden voor vandaag op, om de treinslachtoffers te kunnen helpen. Om het overbrengen van de gewonden te versnellen, worden naast ambulances ook helikopters gebruikt.

De trein kwam uit Cremona en was onderweg naar treinstation Milaan-Porta Garibaldi. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het gaat om een trein van Trenord, een spoorwegmaatschappij in de regio Lombardijen in het noorden van Italië. Ze meldt op haar website dat het treinverkeer op de lijn Milaan-Brescia gestremd is door de ontsporing.

Verouderd spoornetwerk

De ontsporing is niet het eerste incident op het verouderde Italiaanse spoornetwerk. In 2016 kwamen 23 mensen om het leven bij een botsing tussen twee treinen op een enkelspoor in Puglia in het zuidoosten van Italië. In 2009 eiste een explosie van een goederentrein met vloeibaar petroleumgas, in Viareggio in de regio Toscane, 32 mensenlevens.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS