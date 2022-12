Trein ontspoord na klap tegen vrachtwagen met pech op overweg in België

met videoAan een overweg in Ardooie in België is dinsdag in de namiddag een vrachtwagen gegrepen door een trein. De ravage is groot. Zo’n 70 tot 80 passagiers op de trein konden na zo'n twee uur wachten geëvacueerd worden.

Vier van hen liepen lichte verwondingen op, de rest kon met een bus naar het volgende station van Lichtervelde worden gebracht. Het ongeval zorgde voor enorme schade aan de spoorinfrastructuur, waardoor er vermoedelijk pas maandag opnieuw treinverkeer mogelijk zal zijn in Ardooie. Bovenstaande beelden tonen het exacte moment van de aanrijding.

De aanrijding gebeurde in de buurt van de Oude Heirweg, aan de Korte Keer op de grens tussen Ardooie en Lichtervelde, rond 15.45 uur. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Door de zware aanrijding ontspoorden de eerste twee rijtuigen van de trein. Ze zijn niet gekanteld.

Naar verluidt is in de trein een persoon gewond geraakt. In de aangereden vrachtwagen zou er volgens de eerste berichten niemand meer aanwezig zijn geweest. De vrachtwagen is op de sporen in panne gevallen. De chauffeur kreeg hem niet meer aan de praat en kon nog net zijn cabine verlaten toen de slagbomen naar beneden gingen. Luttele seconden later vond de aanrijding plaats en werd de hele vrachtwagen uit elkaar gereten. ,,Door de aanrijding is er voorlopig geen treinverkeer mogelijk in beide richtingen tussen Deinze en Lichtervelde”, aldus Thomas Baeken van spoorwegbeheerder Infrabel. ,,Het gaat om de lijn 73 tussen Deinze en De Panne.”

Aan een overweg in Ardooie is een vrachtwagen door een trein gegrepen.

De voorste wagon van de trein is na de aanrijding in Ardooie ontspoord.

,,Ik kwam aangewandeld met mijn hondje en zag een vrachtwagen stil staan, pal op de sporen”, vertelt Jean-Paul Esprit uit Lichtervelde. ,,Gelukkig namen enkele mensen de chauffeur bij zijn kraag en haalden ze hem bij zijn vrachtwagen weg. De slagbomen gingen naar beneden, de rode lichten en het signaal gingen aan en meteen kwam de trein af. Wat volgde, was een enorme knal. Blijkbaar kende de vrachtwagenchauffeur enkele meters voor de spoorweg al problemen maar sukkelde hij toch nog tot op het spoor. Ik ben heel hard geschrokken. Blijkbaar had de vrachtwagen verf aan boord, gelet op de verf die op het rond is gevlogen.”

De schade aan de spoorinfrastructuur is enorm en strekt zich uit over een afstand van 500 meter. ,,Onder meer dwarsliggers, kabels voor seingeving en de bovenleiding zijn beschadigd. Er werd ook een bovenleidingspaal geraakt”, klinkt het bij Infrabel. Ook een elektriciteitscabine die de overweg aanstuurt, is vernield. Technische ploegen zijn ter plaatse om de schade te herstellen. Vermoedelijk kan het treinverkeer er pas maandag hervatten.

Ongevallen aan overwegen

In 2021 vonden in België 46 ongevallen aan overwegen plaats, met 9 dodelijke slachtoffers en 5 gewonden. Dat was een verdubbeling ten opzichte van 2020 maar vergelijkbaar met 2019 en de jaren voordien. “Doorheen de jaren stellen we vast dat er ongeveer 1 ongeval per week aan een overweg gebeurt en 1 dodelijk ongeval per maand”, weet Thomas Baeken. Infrabel heeft 3 gouden regels bij een incident aan een overweg: breng jezelf eerst in veiligheid en verlaat de sporen, verwittig de hulpdiensten (112) om het treinverkeer te kunnen laten stilleggen en bepaal waar je bent. Dat kan door gebruik te maken van de “identiteitskaart” (sticker)* op de overwegpalen.

Getuige Jean-Paul Esprit uit Lichtervelde zag alles gebeuren.

De oplegger van de aangereden vrachtwagen is volledig in stukken gereten na de aanrijding in Ardooie.

De ravage, ook aan de spoorinfrastructuur, is groot.

Aan een overweg in Ardooie is een vrachtwagen door een trein gegrepen.