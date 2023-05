Transvrouw rijdt in wielerwedstrijd directe concurrenten op 17 en meer dan 30 minuten, niemand wil met haar op podium staan

Lesley Mumford onderging in 2017 de transformatie van man naar vrouw. Afgelopen zondag won ze in haar leeftijdscategorie de Desert Gravel Co2Ut. Lindsey Kriete finishte als tweede op 17 minuten, nummer drie Michelle Van Sickle op meer dan een halfuur.

Na afloop van de koers postte Mumford op Instagram een foto vanop het podium. Opvallend: Kriete en Van Sickle kwamen niet opdagen. Ook het publiek bleef weg. ,,Ik heb geen idee waarom zo veel mensen weggingen voor de podiumceremonie, maar het is wel gebeurd. Ik zweer nochtans dat ik niet de enige deelneemster in mijn leeftijdsgroep was.”

,,Genoeg is genoeg”, vindt ook zwemster Riley Graines, die zich al jaren sterk inzet tegen het toelaten van transvrouwen bij sportwedstrijden voor vrouwen. ,,Een leeg podium, behalve voor de man die uiteraard alle vrouwen heeft verslagen. Nochtans was er ook een categorie voor transmensen waaraan ze kon deelnemen.”

Ook Megyn Kelly, een Amerikaanse journaliste, spaarde de kritiek niet in haar talkshow Sirius XM. ,,Elke dag hoor je tegenwoordig een verhaal over een transpersoon die een wielerwedstrijd voor vrouwen wint. Vrouwenwielrennen is zo goed als verdwenen voor ons. Mumford was twee minuten geleden nog een mannelijke politieagent. Nu zegt hij dat hij Leslie Mumford is en wint hij een vrouwenkoers. Hij beslist dat hij een vrouw is en gaat hun medailles stelen. Niet moeilijk dat andere vrouwen stoppen.”