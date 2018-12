Tranen in Guatemala: in VS overleden Jakelin (7) is weer thuis

Volledig scherm De dag voor Kerstmis houden familieleden en buren bij de kist en het geïmproviseerde herdenkingsaltaar een wake voor de overleden Jakelin. © EPA

In de vroege maandagmorgen was Jakelin eindelijk weer thuis in San Antonio Secortez, een gehucht op zo'n 250 kilometer ten noorden van de Guatemalteekse hoofdstad Guatemala Stad.

Familieleden en dorpsbewoners plengden tranen, terwijl het kleine witte kistje met daarin het lichaam van het meisje het huis van Jakelins grootouders werd binnengedragen. Haar familie had daar een klein houten altaar opgesteld, met bloemen, foto’s en een handgeschreven bericht: ‘We missen je’. Aan de houten balken hingen witte ballonnen, met op sommige de tekst ‘we houden van je, Jakelin’.

Witte diadeem

Moeder Claudia Maquin sloot haar ogen en kreunde. Zachtjes streelde ze het meisjes haar, waarin een witte diadeem was gestoken. Bij de aanblik van haar dochtertje in het kleine kistje brak de 27-jarige vrouw. Hartverscheurende snikken vulden het eenvoudige houten huisje.

Volledig scherm Moeder Claudia Maquin tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor haar dochter, de dag voor Kerstmis. © AP

Op deze plek, een dorpje met zo'n 420 inwoners zonder stromend water of elektriciteit en met louter onverharde wegen, begon Jakelins dramatische reis enkele weken geleden.

Door steeds slechtere landbouwoogsten en gebrek aan werk zijn de laatste jaren steeds meer inwoners van het dorp en vergelijkbare plaatsen in Guatemala geëmigreerd. Jakelins vader, Nery Gilberto Caal Cuz, besloot samen met zijn lievelingsdochter het geluk te zoeken in de Verenigde Staten. Daar wilde hij asiel aanvragen en een bestaan zien op te bouwen om geld naar huis te kunnen sturen.

Koorts

Nery en Jakelin maakten deel uit van een groep van 163 migranten die op 6 december bij een Amerikaanse grensovergang in New Mexico werden gearresteerd. Nery tekende een verklaring waarin hij bevestigde dat Jakelin in goede gezondheid was, maar het blijft onduidelijk of de man, die alleen Spaans en zijn eigen inheemse indiaanse taal spreekt, begreep wat hij tekende.

Uren later kreeg het meisje in een bus op weg naar Lordsburg, zo'n negentig minuten rijden, hevige koortsaanvallen. Haar lichaamstemperatuur liep op tot 40,9 graden. Hulpverleners probeerden haar te verzorgen en ze werd per vliegtuig overgebracht naar El Paso in Texas. Daar overleed ze de volgende dag.

Volledig scherm Familie en buren nemen afscheid van Jakelin. © AFP

Boodschap aan de president

Dorpsbewoners hebben in San Antonio Secortez een spandoek opgehangen, gericht aan de Guatemalteekse president Jimmy Morales. ,,We vragen u om banen en elektriciteit, drinkbaar water, wegen... zodat we niet hoeven te emigreren’’, staat erop. Op een ander doek staat geschreven dat in het dorp 83 families wonen, ‘die in extreme armoede leven door het gebrek aan ontwikkeling en werk'.

Domingo Caal, Jakelins opa, zei tegen het persbureau The Associated Press dat de familie geen geld had om naar de hoofdstad te reizen om de kist met het lichaam van zijn kleindochter op te halen nadat het daar zondag per vliegtuig was gearriveerd. Door donaties uit andere dorpen kon Jakelin uiteindelijk de reis van dertien uur door het binnenland maken naar haar familie. Op dinsdag, Kerstdag, zal ze worden begraven.

Zorgen om vader

Haar familie maakt zich ondertussen grote zorgen om vader Nery. Om de reis naar de VS te maken heeft hij zich in de schulden gestoken bij een coyote, een smokkelaar. De familie hoopt dat hij in de VS mag blijven en mag werken. Volgens Domingo Caal dient op 3 januari een zitting waarbij de rechter de migrantenstatus van zijn zoon moet bepalen.



De speciale rapporteur voor mensenrechten en migranten van de Verenigde Naties, Felipe Gonzalez, drong er maandag bij de Amerikaanse autoriteiten op aan om geen migrantenkinderen vast te zetten. Daarnaast vroeg hij om een ‘diepgravend onderzoek naar de toedracht van de dood van Jakelin Caal. Ook het Guatemalteekse ministerie van Buitenlandse Zaken verzoekt de Amerikanen om zo’n onderzoek.