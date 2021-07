Tranen en gebeden bij einde reddingsoperatie flatramp Miami: ‘We hebben alles geprobeerd’

De zoektocht naar overlevenden van de flatramp in Miami is beëindigd. Tientallen mensen worden nog vermist. De hoop dat een van hen nog levend onder het puin wordt gehaald, is opgegeven. Het ‘wonder van God’ bleef uit. De reddingsmissie is nu een bergingsmissie.

Reddingswerkers omhelzen elkaar. Zij aan zij staan ze voor het hek, waar familieleden foto’s van slachtoffers briefjes en bloemen hebben neergelegd. Tranen vloeien. In de stilte is slechts hun gesnik te horen.

Brandweerlieden hangen een spandoek op met de tekst: ‘Miami-Dade Fire Rescue Morns With You’. De hulpverleners voegen zich bij lokale functionarissen en geestelijken die gebeden opzeggen. Op een accordeon en piccolo klinken ‘Fanfare for the Common Man’ en ‘The Battle Hymn of the Republic’.

Triest einde

De sobere plechtigheid bij de ingestorte Champlain Towers South markeert het het trieste einde van een twee weken durende zoektocht naar overlevenden. De hoop dat er nog mensen worden gered, is vervlogen.

Volledig scherm Reddingswerkers op de puinhopen van het ingestorte flatgebouw. © AP

Dat bracht de gemeente tot het pijnlijke besluit om de zoektocht te beëindigen. ,,We hebben alles geprobeerd in deze reddingsoperatie’’, zegt burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade County. ,,Niets dat we nu nog kunnen doen, kan de verloren personen terugbrengen. We hadden God om een ​​wonder gevraagd. Deze beslissing is extreem moeilijk.’’

Een deel van het twaalf verdiepingen tellende appartementencomplex stortte op 24 juni als een kaartenhuis in elkaar. Zeker 54 slachtoffers zijn geborgen. Alleen in de eerste uren na de ramp zijn overlevenden gered. Op dit moment worden nog zo'n 86 mensen vermist.

Drie miljoen kilo

Reddingswerkers hebben twee weken in het puin gegraven. Ruim drie miljoen kilo beton en gruis is weggehaald. Met camera’s, speurhonden en sonarapparatuur is gezocht naar tekens van leven.

Volledig scherm Aan het hek hangen bloemen en foto’s van slachtoffers. © Getty Images

Tweemaal moest de zoekactie werden uitgesteld vanwege instortingsgevaar in het overgebleven deel van het gebouw. ,,Ze trotseerden vuur, rook, stortregens en harde wind in de hoop mensen levend te vinden’’, zegt burgemeester Levine Cava. Tevergeefs.

Even groeide de hoop toen het restant van het complex was gesloopt en reddingswerkers op andere plekken toegang kregen tot het puin. Maar in de kelders en parkeergarage werden geen overlevenden gevonden. Wel werden dodelijke slachtoffers geborgen, die - vanwege het tijdstip van de ramp - vaak in hun bed werden aangetroffen.

Lege ruimtes

Aanvankelijk beloofden de autoriteiten door te gaan met zoeken tot iedereen gevonden was. Maar ze achten het onwaarschijnlijk dat wie in het gebouw was, nu nog leeft. Door de wijze waarop het in elkaar zakte, zouden er vrijwel geen lege ruimtes of openingen in het puin zijn, waarin zich overlevenden kunnen bevinden.

Volledig scherm Reddingswerkers houden een moment stilte voor de slachtoffers. © via REUTERS

Op een besloten bijeenkomst voor familieleden vertelde brandweercommandant Raide Jadallah geëmotioneerd dat ze stoppen met de inzet van speurhonden en sonarapparatuur. Jallah: ,,Op dit moment is onze enige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen het kunnen afsluiten.’'

Nabestaanden huilden bij de boodschap. Lang hoopten ze op wonderbaarlijke reddingen, maar ze waren ook voorbereid op het slechtste nieuws over hun dierbaren. ,,Voor sommigen is het bijna een gevoel van opluchting als ze het weten, dit hoofdstuk kunnen sluiten en weer verder kunnen’’, zegt brandweervrouw Maggie Castro, contactpersoon voor de nabestaanden.

Volledig scherm © AP

Stoffelijke resten

De berging kan nog weken duren. Dat wordt een ingewikkelde operatie, zegt Dennis Dirkmaat, forensisch expert van de Mercyhurst University. De berg puin wordt van boven naar beneden afgegraven, in containers geplaatst en onderzocht op stoffelijke resten van slachtoffers. Dirkmaat: ,,Het is een langzaam, moeizaam proces om al dit puin te verwijderen. Het zal dus een tijdje duren.’'

Het is nog onduidelijk hoe het gebouw kon instorten. Wel werd er in 2018 in een rapport al gewaarschuwd voor structurele problemen van het pand. Zeker zes families starten een rechtszaak. Als gevolg van de ramp zijn lokale autoriteiten in Florida begonnen met het onderzoeken van andere woongebouwen op instortingsrisico’s.

Volledig scherm Nonnen rouwen om de slachtoffers. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.