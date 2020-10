Tragisch schoolreisje: Belgische Kurtis (6) twee jaar na verdrinking overleden

Kurtis wist in oktober 2018 tijdens een uitstapje van de Anderlechtse school Petits Goujons even te ontsnappen aan de aandacht van de begeleiders. De destijds 4-jarige jongen kwam in een van de vijvers van kasteel Gaasbeek terecht en verdronk. Een van de begeleiders viste de kleine Kurtis uit het water en een passant reanimeerde de jongen. De kleuter werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht.



De schade door zuurstofgebrek bleek te groot. Twee jaar lang lag Kurtis hersendood in een specialistisch behandelcentrum. Zijn moeder Meya was ervan overtuigd dat haar zoontje weer beter zou worden, maar helaas ging hij niet meer vooruit. ,,Vaarwel mijn kind’’, schrijft ze ze op de Facebook-pagina Justice pour Kurtis. ,,Ik zal deze zwarte dinsdag nooit vergeten.’’