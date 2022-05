Tower of London verandert voor jubileum van de Queen in bloemenzee

Duitse benzine­pomp­hou­ders: ‘De hel breekt los op 1 juni, Nederlan­ders zijn zeer prijsbe­wust’

De benzinepomphouders in de regio Kleef, net over de Duitse grens, zijn zich aan het voorbereiden op 1 juni, de dag dat de benzine in Duitsland dubbeltjes goedkoper wordt. Ze verwachten een stormloop, niet alleen van Duitse automobilisten maar vooral vanuit Nederland.

29 mei