Tot levenslang veroordeelde Mladic: Leugens! Jullie moeten je schamen

Ratko Mladic werd dinsdag door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De voormalig Bosnisch-Servische commandant heeft zich tijdens de burgeroorlog in Bosnië schuldig gemaakt aan genocide in Srebrenica, misdaden tegen de mensheid en verschillende oorlogsmisdaden. Tijdens de uitspraak werd een woedende Mladic uit de rechtszaal verwijderd nadat een verzoek om een schorsing door de rechter werd geweigerd.