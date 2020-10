Tot levenslang veroordeelde duikbootmoordenaar ontsnapt, politie houdt hem onder schot

De gruwelijke zaak deed destijds veel stof opwaaien. Kim Wall was voor een artikel meegegaan met Madsen in diens laatste vinding, een duikboot. Madsen vermoordde haar aan boord met messteken, sneed het lichaam in stukken en dumpte de lichaamsdelen in de wateren ten zuiden van Kopenhagen.



In eerste instantie zei Madsen dat het om een ongeluk ging. Eerst zei hij dat hij Wall levend aan land had gezet, daarna dat ze stierf omdat er een zwaar valluik op haar hoofd kwam en uiteindelijk dat ze omkwam door verstikking, omdat door een ongeval uitlaatgassen in de duikboot waren terechtgekomen. Justitie had al snel bewijs waaruit bleek dat hij de journaliste eerst had gemarteld en daarna had vermoord.