Tot levenslang veroordeelde Amerikaan blijkt na 21 jaar cel toch onschuldig

In de Verenigde Staten is een tot levenslang veroordeelde man vrijgelaten omdat hij bij nader inzien toch onschuldig bleek. De 44-jarige John Miller uit de staat Philadelphia zat in totaal 21 jaar achter tralies. Hij werd in 1998, na een valse verklaring van een getuige, schuldig bevonden aan de brute moord op een parkeerwachter.

John Miller werd destijds veroordeeld nadat ooggetuige David Williams hem als moordenaar had aangewezen. Hoewel Miller glashard bleef ontkennen ook maar iets met zaak te maken te hebben, werd hij toch veroordeeld. Daar werden destijds al grote vraagtekens bij gezet, omdat er geen enkel fysiek bewijs werd gevonden waarmee de betrokkenheid van de man kon worden aangetoond.

Getuige Williams kreeg, nadat hij Miller had aangewezen als moordenaar, al in 2002 spijt van zijn valse verklaring. Hij stuurde in dat jaar de moeder van Miller een brief, waarin hij verklaarde zelf de parkeerwachter om het leven te hebben gebracht. Hij schreef ook dat hij de valse verklaring had gegeven om een lagere straf te krijgen in een andere zaak. Hoewel de moeder de brief meteen aan justitie overhandigde, bleef haar onschuldige zoon toch vastzitten.

De afgelopen jaren gingen de advocaten van John Miller maar liefst tien keer in beroep tegen zijn veroordeling. Maar dat werd in alle gevallen geweigerd, omdat men de bekentenis van Williams niet geloofde. Uiteindelijk werden experts van het zogenoemde Pennsylvania Innocence Project (PIP) ingeschakeld: een club topjuristen die in het verleden wel vaker onschuldigen uit de cel kreeg. Dat team wist een rechter ervan te overtuigen dat de man wegens onvoldoende bewijs nooit veroordeeld had mogen worden.

Gezegend

Het PIP gaat Miller de komende tijd bijstaan om een fikse schadeclaim in te dienen. Opmerkelijk genoeg is hij niet echt boos over zijn lange detentie. Aan Amerikaanse media vertelde hij: ,,Ik baal niet echt dat ik zoveel tijd heb verloren en ben als onschuldig persoon altijd in mijn zaak blijven geloven.” Verder voelt hij zich ‘een gezegend mens’ en stelt hij dat ‘alles in je leven altijd met een reden gebeurt’.

Nu hij weer op vrije voeten is, wil hij zo snel mogelijk naar zijn familieleden die altijd achter hem zijn blijven staan. ,,Ik ben overweldigd, opgewonden en zielsgelukkig. Ik voel me goed, ook al is deze hele situatie tamelijk bizar en surrealistisch. Zodra ik de deur van de gevangenis achter me dicht mocht slaan, was ik weer de oude John Miller. Een man die God dankt voor wat hij voor me heeft gedaan.”

Justitie is Amerika heeft nog niet bekendgemaakt of getuige David Williams - die stelt de moordenaar te zijn - zal worden aangehouden of vervolgd.