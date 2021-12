Topviroloog wil schadevergoeding Willem Engel aan goed doel schenken, coronascepticus in hoger beroep

Viruswaarheid-voorman Willem Engel heeft ook een tweede rechtszaak tegen de bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst verloren. De rechtbank in Mechelen sprak Van Ranst vanochtend vrij van laster. Engel moet de uitgesproken hoogleraar bovendien duizenden euro’s schadevergoeding betalen. Het geld gaat naar een goed doel, zegt Van Ranst tegen deze site. ,,Mogelijk vaccinatiegericht, maar daar moet ik nog goed over nadenken.” Engel laat desgevraagd weten in hoger beroep te gaan en dat van enige betaling voorlopig geen sprake is.

Engel en Van Ranst bestoken elkaar al lange tijd op Twitter, maar de coronascepticus heeft de woordenstrijd naar de rechtszaal verlegd. Hij probeert de viroloog veroordeeld te krijgen voor laster en smaad. Van Ranst zou Engel onder meer opnieuw hebben uitgemaakt voor virusontkenner en dat pikt de tegenstander van coronavaccins en -maatregelen niet.

,,Elke kritische stem tegen het beleid valt hij meteen aan”, stelde de Rotterdammer. ,,Misschien moet er wel eens een deskundige worden aangesteld om te bepalen of hij geestelijk in orde is. De manier waarop hij soms tekeer gaat is gewoon echt hallucinant.”

‘Maandenlange lastercampagne’

Van Ranst stelt dat Engel er enkel op uit is om aandacht te trekken en hem het leven zuur te maken. De viroloog, die steevast zichzelf verdedigt, is er veel tijd aan kwijt die hij liever aan belangrijker dingen zou besteden. ,,Ik ben het slachtoffer van een maandenlange lastercampagne vanuit de hoek van Viruswaarheid en extreemrechts. Ik heb 400 uur in dit proces gestoken en ben dus opnieuw veel tijd kwijt. Tijd is voor mij een kostbaar goed.”

Engel sleept Van Ranst inderdaad te lichtzinnig voor de rechter, vindt de rechtbank. De Nederlander moet de professor, opiniemaker en corona-adviseur van de Belgische regering 4000 euro betalen.

Roekeloos en tergend

In een eerste reactie op het vonnis reageert de professor-viroloog opgelucht. ,,Ik ben blij dat de rechtbank mijn beargumentatie heeft gevolgd en ingegaan is op de toekenning van mijn gevraagde schadevergoeding in verband met het roekeloos en tergend geding”, aldus Van Ranst. ,,Engel maakt zich schuldig aan misbruik van procesrecht. Je kunt niet zomaar proces na proces aanspannen, het moet een doel dienen. Dit is pure diefstal van mijn tijd geweest.”

Het toekennen van zulke schadevergoeding door de rechtbank gebeurt niet zo heel vaak. Van Ranst, een van de belangrijkste corona-adviseurs van de Belgische regering, hoopt hiermee nu ook dat de dagvaardingen ten einde zullen komen. Of dat nu effectief zo zal zijn, is afwachten. De dansleraar kan nog steeds in beroep gaan tegen het vonnis. ,,Als dat gebeurt, dan volgt mogelijk een nog hogere schadevergoeding. Ik wacht rustig af”, zegt Van Ranst.

Inmiddels heeft Engel laten weten in hoger beroep te gaan. ,,Ik heb een Belgische advocaat gevraagd om het uit te zoeken. Naar onze mening kan er in een strafrechterlijke dagvaarding geen sprake zijn van een tergend en roekeloos geding. We gaan nog barre tijden tegemoet voor het beter wordt.” Voor een eerder proces dat onontvankelijk werd verklaard, ging Engel alvast wel in hoger beroep. Deze zaak zal pas ten vroegste in 2023 worden behandeld.

Beledigd

Engel verloor in september al eens een soortgelijke zaak tegen Van Ranst. Omdat de Belg zich ditmaal voor een televisiecamera had uitgesproken en niet in de krant, zag Engel een kans het opnieuw te proberen. De vorige poging liep stuk omdat voor het bestraffen van uitlatingen in de krant de regels in België veel strenger zijn. Maar ook ditmaal is volgens de rechter van laster en smaad geen sprake.

Van Ranst heeft Engel in het gewraakte televisie-interview hooguit beledigd, stelde het Openbaar Ministerie eerder al.

Talloze rechtszaken

Viruswaarheid heeft sinds de uitbraak van het coronavirus talloze rechtszaken aangespannen tegen het coronabeleid van de overheid. In slechts één zaak kreeg de groep aanvankelijk gelijk, wat leidde tot een verbod op de avondklok, maar die uitspraak werd in hoger beroep teruggedraaid.

Tegen Engel is de afgelopen weken door 22.500 mensen aangifte gedaan. Volgens de initiatiefnemers van de aangifte maakt Engel zich schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk. Initiatiefnemer Norbert Dikkeboom van de massa-aangifte verzamelde de afgelopen maanden tal van uitspraken van Engel, die volgens hem ronduit strafbaar zijn. ,,Hij levert op geen enkele, maar dan ook geen enkele manier een bijdrage in het debat, maar veroorzaakt met zijn leugens destabilisatie en polarisatie in de samenleving”, aldus Dikkeboom.

De uitspraken staan verzameld in de openbare aangifte, die mensen kunnen ondertekenen via aangiftewillemengel.nl. Dikkeboom verwacht dat de website nog de komende week in de lucht zal zijn. Daarna zal hij de aangifte overhandigen aan het Openbaar Ministerie. Er is gekozen voor een collectieve aangifte, zegt Dikkeboom, om politiebureaus niet te overspoelen met individuele aangiftes.

Engel is op de hoogte van de aangifte. Volgens de Viruswaarheid-voorman staan er in de aangifte geen strafbare feiten, hij noemt deze dan ook vals.

