Topscrabbelaar voor drie jaar geschorst na stiekem omwisselen letters

De Britse scrabblebond heeft een van zijn topspelers in de ban gedaan. Allan Simmons mag drie jaar lang geen scrabblewedstrijd meer spelen nadat hij is betrapt op valsspelen. Simmons deed zijn hand met getrokken letters stiekem terug in het zakje, om vervolgens naar nieuwe letters te grabbelen.

Allan Simmons is geen doorsnee scrabblespeler. De 60-jarige woordjeskunstenaar speelt het bordspel al meer dan 30 jaar. Hij werd in 2008 kampioen van zijn land en schreef meerdere boeken over het populaire scrabble. Ook becommentarieerde de Schot wedstrijden in dagblad The Times. Het was ook die krant die als eerste berichtte over zijn schorsing en hem niet langer als auteur in de arm neemt.

Bestuurslid Elie Dangoor van de Britse scrabblebond zei vandaag tegen persbureau AP dat drie getuigen onafhankelijk van elkaar hebben gezien hoe Simmons zijn getrokken letters terug stopte in zijn zakje, om daarna nieuwe letters te trekken. Dit is tegen de regels van het spel. ,,Hij heeft valsgespeeld.”

Melding

Een tegenspeler deed in juni een melding tegen Simmons. De laatste zou zijn zakje tijdens het trekken van nieuwe letters niet op minstens schouderhoogte hebben gehouden. Dat moet om afkijken te voorkomen. Ook liet hij voor het grabbelen niet zijn handpalm zien. Het was dus onduidelijk of Simmons geen andere stenen in zijn hand had voordat hij het zakje in ging. De scrabblespeler zou tijdens het WK Scrabble in Lille op de verkeerde manier nieuwe letters hebben getrokken.

De scrabblebond begon daarop een onderzoek. Een paar weken geleden volgden de resultaten daarvan. Daarna kwamen ze in de media en werden ze sinds gisteren veelbesproken.

Ontkenning

De scrabblespeler ontkent te hebben valsgespeeld. ,, Op het hoogste niveau kunnen de spellen erg intens zijn en er gaat dan veel door je hoofd. Soms te veel om nog aan de precieze regels van het trekken van de letters te denken."