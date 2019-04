Topman Wennink van ASML: Samsung zat achter spionage

De datadiefstal die een vestiging van ASML in de VS heeft getroffen was volgens topman Peter Wennink in opdracht van Samsung. De reactie van de politiek op de datadiefstal vindt hij ‘emotioneel en schadelijk’.

Wennink noemt de naam van Samsung niet, maar hint er wel duidelijk naar. „Het was een ordinaire bedrijfsspionage van eigen werknemers in opdracht van de grootste Koreaanse klant.”

Samsung zou met de diefstal van de computerdata door ex-werknemers bij ASML in San Jose in Californië een tweede leverancier willen creëren. Het gaat om software voor het efficiënt laten werken van de chipmachines. In een interview voor het NOS journaal zegt Wennink geen aanwijzingen te hebben dat China de drijvende kracht is.

Harde schijven

In een persverklaring had ASML eerder aangegeven dat Chinese en Zuid-Koreaanse financiers achter het bedrijf Xtal zaten. De Chinese ex-werknemers van ASML hebben de software en vele bijbehorende documenten op harde schijven gekopieerd en aan het datanetwerk van Xtal toegevoegd. Samsung was een eerste klant van het zo gestolen computerprogramma. Volgens Wennink is het bedrijf na stevige gesprekken over de datadiefstal weer terug bij ASML als klant voor deze software.

Wennink zei ‘geen aanwijzingen te hebben gevonden van enige connectie met de Chinese overheid’ en laakte de reactie van de politiek in Nederland. „Er kwamen emotionele uitspraken van de politiek op basis van berichten in de pers die uit hun context waren getrokken. Mensen kunnen denken dat we naïef zijn en dat is schadelijk voor ons, onze mensen, klanten en leveranciers en de samenleving.”

Alarmlichten