Topman Plopsaland weg na berichten grensoverschrijdend gedrag

Het entertainmentbedrijf zegt ‘alle nodige maatregelen’ te zullen nemen zodat ‘de werkomgeving positief en aangenaam is en blijft’. Belgische media maakten al eerder bekend dat de topman weg moet na het verschijnen van een rapport over grensoverschrijdend gedrag binnen het bedrijf.

In een Facebookbericht reageert Steve Van den Kerkhof op zijn ontslag: ‘Trots op wat we bereikt hebben met Plopsa, de beste rollercoaster in mijn leven in de afgelopen 23 jaar. Heel veel dank aan iedereen die heeft meegeholpen om dit mooie verhaal vorm te geven.’ In afwachting van de benoeming van een (interim-) CEO, zal Koen Clement, voorzitter van de raad van bestuur van Studio 100, de lopende zaken bij Plopsa waarnemen. Dat meldt Studio 100.