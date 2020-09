Topman mijnbouwreus weg na vernietiging Aborignal-erfgoed

De mijnbouwgigant vernietigde op 24 mei van dit jaar 46.000 jaar oude grotten in de Juukan-kloof in de afgelegen Pilbara-regio in West-Australië. De grotten staan bekend als een van de eerste plekken die al duizenden jaren geleden werden bewoond door de inheemse bevolking van Australië.

,,Wat er in Juukan gebeurde was verkeerd en we zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de vernietiging van een erfgoedsite met zo’n uitzonderlijke archeologische en culturele betekenis nooit meer plaatsvindt tijdens een operatie in Rio Tinto’’, zei voorzitter Simon Thompson van het bedrijf in een verklaring.