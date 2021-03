Topman Boskalis: ‘Als het meezit, is schip Suezkanaal na het weekend los’

Verwijde­ren vastgelo­pen schip Su­ez-ka­naal kan weken duren, zegt topman baggerbe­drijf Boskalis

25 maart Na een pauze vannacht zijn vanochtend meerdere sleepboten weer bezig in het Suezkanaal het gestrande containerschip Ever Given vlot te trekken. Het 400 meter lange en 224.000 ton wegende schip liep gisterochtend aan de grond en blokkeert de scheepvaart in de belangrijke waterverbinding. Volgens het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis, dat ook aanwezig is om te helpen, kan de operatie ‘dagen tot weken duren’.