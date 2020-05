Topadviseur Britse premier onder vuur: ‘Cummings overtrad lockdownregels twee keer terwijl hij ziek was’

De oppositie schreeuwt nu om de scalp van Cummings. Eerder moesten een hoge gezondheidsadviseur in Schotland, Catherine Calderwood, en een lid uit het crisisteam van de Britse regering, Neil Ferguson, hun jobs opgeven nadat bekend was geworden toen zij de lockdownregels hadden overtreden. Calderwood was gefotografeerd bij haar tweede woning. Ferguson, ook besmet geweest met het virus, kreeg bezoek van zijn minnares, een getrouwde vrouw.



Waarom zou Cummings dan mogen aanblijven, redeneert de oppositie. Of zoals Dave Penman, voorman van ambtenarenvakbond FDA, het verwoord: ,,De premier moet begrijpen hoe moeilijk deze lockdown is geweest, voor zoveel families. En hoeveel opofferingen er zijn geweest in het gehele land.’’ Johson moet maar uitleggen waarom ,,het erop lijk dat er een regel geldt voor hen in het centrum van de macht en een andere regel voor de rest van het land’’.



Hoofdrolspeler Cummings werd vandaag voor zijn huis in Londen opgewacht door de pers. Hij werd gevraagd of hij nadacht over zijn positie. ,,Natuurlijk niet’’, zei hij. ,,Jullie hebben waarschijnlijk net zo gelijk als jullie hadden over de brexit. Weten jullie nog hoeveel gelijk jullie toen hadden?’’ Hij wist toen nog niet dat de Mirror enkele uren later zou melden dat hij ook een tweede keer bij het huis van zijn ouders zou zijn gespot, namelijk op 19 april. Twee dagen eerder was hij in Londen weer aan het werk gegaan, hersteld van het coronavirus. De lockdown geldt nog steeds.