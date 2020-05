Topadviseur Britse premier onder vuur: ‘Cummings overtrad lockdownregels terwijl hij ziek was’

Dominic Cummings, de invloedrijke maar omstreden topadviseur van de Britse premier Boris Johnson, ligt onder vuur. En daarmee zijn chef ook. Cummings zou eind maart de regels rond de lockdown voor het coronavirus hebben overtreden. Terwijl zijn vrouw ziek was door het longvirus en hijzelf symptomen ontwikkelde, reisde hij vanuit Londen 430 kilometer richting familie in Durham. De Brit werd er gezien door een buurtbewoner, de politie werd ingeschakeld en sinds Guardian en Daily Mirror er gisteren over rapporteerden zijn de poppen aan het dansen.

Johnson steunt zijn 48-jarige adviseur, een van de masterminds van de brexit-campagne, voor de volle honderd procent. Zo liet de Britse minister van Transport, Grant Shapps, zojuist op een persconferentie weten. En in een eerdere verklaring van het kantoor van Johnson werd gesteld dat Cummings de trip naar Durham maakte omdat zijn zus en nichten hadden aangeboden op te willen passen op zijn jonge zoontje. Dat zou goed uitkomen aangezien zijn vrouw het coronavirus had opgelopen en hij naar alle waarschijnlijkheid ook symptomen zou ontwikkelen. Het gezin zou in Durham in een huis zijn neergestreken en in zelfisolatie zijn gegaan, zonder contact met de rest van de familie, aldus de verklaring van Downing Street. Zijn familie deed boodschappen voor het gezin en zette dat voor de deur neer. ‘Daarmee heeft Cummings zich verstandig en volgens de regels gedragen'.

De oppositie beschuldigt hem en Johnson echter van het overtreden van de lockdownregels, van hypocrisie en het in de doofpot willen stoppen van het voorval. Ze willen Cummings’ aftreden zien en eisen een onderzoek.

Lockdown

Het Verenigd Koninkrijk ging op 23 maart in lockdown. Inwoners dringend was verzocht in hun woonhuis te blijven en alleen naar buiten te gaan voor de noodzakelijke boodschappen. Iedereen met symptomen van het virus moest zeven dagen in quarantaine in eigen huis gaan.

Op 27 maart werd Cummings door het journaille gespot terwijl hij wegging uit Downing Street 10. Johnson bleek het coronavirus te hebben. Op 31 maart werden volgens de Britse media de bewoners van het huis in Durham door agenten aangesproken. Een buurtbewoner zou Cummings bij het huis van zijn familie hebben gezien. De familie bevestigde dit tegen de agenten. ‘De man in kwestie zou in quarantaine zijn in een deel van het huis, waarna de familie de principes van zelfisolatie werden verduidelijkt’.

Doodziek

De regering-Jonhson heeft al eens gemeld dat Cummings een tijdje vanuit huis heeft gewerkt, omdat hij symptomen van het coronavirus had ontwikkeld. Zijn vrouw, Mary Wakefield, schreef in het tijdschrift Spectator over de tijd dat zij zelf ziek was. En hoe haar man een dag later zich ook ‘gek’ begon te voelen, en daarna niet meer uit bed kon komen. ‘Dag in, dag uit, 10 dagen lang, lag hij voor pampus met hoge koorts en stuiptrekkingen’. Volgens Wakefield hielp hun zoontje met het verzorgen van zijn vader.

Daarna schrijft ze in het artikel: ‘Juist toen Dom zich beter begon te voelen ... ging Boris de andere kant op, naar het ziekenhuis'. Het was op die avond dat Cummings met zijn kindje bij het huis van zijn familie werd gezien. Uit het artikel wordt niet duidelijk dat het gezin zich inmiddels in Durham verbleef, eerder lijkt het erop dat ze al die tijd in Londen verbleven.

Scalp