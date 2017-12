Top Miss America-bestuur stapt op na denigrerende e-mails

Tientallen voormalige deelneemsters drongen in een open brief aan op het vertrek van de top, nadat de Huffington Post delen uit de e-mailwisseling openbaar had gemaakt. Bestuursvoorzitter Sam Haskell bood nog wel zijn excuses aan over zijn 'verkeerde woordkeuze', maar dat bleek niet voldoende. Nadat hij vrijdag al op non-actief werd gesteld, diende hij een dag later zelf zijn ontslag in bij de organisatie.



Haskell zou samen met scriptschrijver Lewis Friedman zeer ongepaste grappen over de kandidates hebben gemaakt. Zo stuurde Haskell aan Friedman: ,,Ik stel voor dat we voormalige Miss America’s niet meer ‘Forever Miss America’s’ noemen. Wat denk jij?” Friedman antwoordde: ,,Ik heb ‘Forever’ al vervangen door ‘trutten’. Werkt dat voor jou?” Waarop Haskell reageerde met: ,,Haha, perfect!”