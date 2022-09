Tony liet gezin vallen voor Oekraïense vluchtelinge, maar komt nu zelf bedrogen uit: ‘Ik heb het helemaal gehad met haar’

Amper tien dagen had Tony Garnett (30) nodig om zijn partner in te ruilen voor de Oekraïense vluchtelinge die in zijn huis kwam wonen. Nu blijkt echter ook Sofiia Karkadym (22) niet de ware voor hem te zijn. “Ze wordt onhandelbaar als ze gedronken heeft. Ik heb het helemaal gehad met haar”, verklaart hij in een interview met de ‘Daily Mail’.

Garnett en zijn toenmalige echtgenote Lorna (28) wilden hun groot hart tonen nadat de oorlog in Oekraïne losgebarsten was. Het koppel uit Bradford besloot hun huis open open te stellen voor een vluchteling, begin mei werd Karkadym de uitverkorene. Het duurde echter niet lang vooraleer er gevoelens in het spel kwamen.

Lorna verweet Sofiia een oogje te hebben op haar man, waarna die laatste haar koffers pakte. Tot ieders grote verbazing ging Tony vervolgens mee de deur uit, zijn nieuwe liefde achterna.

Volledig scherm Tony Garnett met zijn ex Lorna. © RV

Ruzie op verjaardag

Vier maanden later sneuvelt echter ook die relatie. Een heftige ruzie op zijn dertigste verjaardag bleek de druppel. “Ik heb Lorna en mijn twee kinderen laten staan voor haar, maar haar woedebuien zijn me te veel geworden”, stelt de veiligheidsagent. “Ik heb nochtans mijn uiterste best gedaan om dit te doen werken. De media volgden ons met een vergrootglas. Een breuk zou betekenen dat we als dommeriken weggezet zouden worden, dat besefte ik maar al te goed.”

“Ik leefde ook oprecht met haar mee”, gaat Garnett verder. “Door de oorlog moest ze haar land verlaten, ze kende niemand hier. Ik voelde vlinders in de buik, maar met dat agressieve kantje kan ik niet overweg.”

Volledig scherm Sofiia Karkadym en Tony Garnett. © Instagram

Mes in muur

Vorige zaterdag liep het helemaal uit de hand. “Sofiia plantte verschillende keren een mes in de muur. Ik kreeg schrik en had geen andere keuze dan de politie te bellen. Ik maakte me oprecht zorgen over mijn veiligheid.”

Garnett had intussen ook opvang geboden aan twee nieuwe Oekraïense vluchtelingen. Deze keer ging het om een koppel, Sofiia Rastorhuieva en Illia Tronevycde. Zij zaten op de eerste rij toen de felle discussie losbarstte. De Brit is nu van zin om samen met hen te verhuizen.

Volledig scherm Sofiia Karkadym en Tony Garnett. © Instagram

“Ook al was mijn relatie met Lorna ten dode opgeschreven, die affaire met Sofiia is een vergissing gebleken”, geeft Garnett toe. “Ik heb echt geprobeerd om haar te helpen. Zelfs nu laat ik haar niet in de steek. Via Google Translate heb ik aan haar moeder gevraagd om haar zo veel mogelijk bij te staan in deze lastige tijden. En ik ga de gemeente contacteren om een nieuwe woonst voor haar te vinden.”

Voordeur bijna ingebeukt

Karkadym stelt nu naar verluidt alles in het werk om het hart van de veiligheidsagent terug te winnen. Subtiliteit staat echter niet in haar woordenboek. Vorige nacht probeerde de jongedame zelfs zijn voordeur in te beuken. Vanwege al dat kabaal verwittigden de buren de politie. Agenten vonden de amokmaakster uiteindelijk terug in een bosje in de buurt. Toen ze haar oppakten, riep ze nog in de richting van Garnett dat ze van hem hield.

Volledig scherm Sofiia Karkadym. © Instagram

“Ik vreesde al dat zoiets zou gebeuren”, getuigt Garnett. “Ze stond op mijn deur te rammen omdat ze een uitleg wilde voor onze breuk. Als veiligheidsagent kan ik mezelf natuurlijk verdedigen, maar ik hou niet van al dat geweld.”

“Mijn dochters komen nu zonder meer op de eerste plaats. Dat ik kinderen heb met Lorna is voor Sofiia trouwens een doorn in het oog. Ze was mijn ex constant aan het afkraken, terwijl zij helemaal niets verkeerds gedaan heeft.”

Volledig scherm Sofiia Karkadym. © Instagram

“Alles kapot gemaakt”

Vele ruzies ontstonden omdat Garnett gesteriliseerd is. “Ik kan haar met andere woorden geen kinderen meer geven en dat kon ze moeilijk verdragen. De politie vroeg me maandag verschillende keren of ik klacht tegen haar wilde indienen. Maar nee, dat weigerde ik. Ze heeft net hulp nodig.”

Lorna kijkt de hele situatie intussen met lede ogen aan. Zelf mag ze vanwege allerlei gerechtelijke procedures niet reageren, maar haar vrienden weten perfect hoe ze zich voelt. “Ze wist dat het rampzalig zou aflopen, maar na vier maanden al? Dat had zelfs zij niet verwacht”, zeggen haar vrienden in ‘The Sun’. “Lorna is enorm gekwetst geweest, maar focust zich nu volledig op de kinderen. Zij betekenen alles voor haar. En voor de duidelijkheid: ze wil hem nooit meer terug, hij heeft alles kapot gemaakt.”

Bekijk hieronder nog meer video’s over de oorlog in Oekraïne.