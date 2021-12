Tonnen aan donaties na dodelijk incident springkasteel Australië

3 jaar gevangenis voor comitélid WK Qatar dat arbeidsmi­gran­ten steunde

Abdullah Ibhais, een voormalig lid van het organisatiecomité van het WK voetbal 2022 in Qatar, is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International brengen dit in direct verband met zijn uitingen in de media waarin hij het opnam voor arbeidsmigranten.

16 december