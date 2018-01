Tokyo oefent op Noord-Koreaanse dreiging: 'Er is een raket gelanceerd!'

Het scenario van de oefening behelsde dan ook een raketlancering door Kim Jong-un en zijn regime. ,,Er is zojuist een waarschuwing uitgegaan over een raketlancering'', kregen pretparkbezoekers via luidsprekers te horen. ,,Blijf kalm en zoek dekking in de kelder. Wie al binnen is wordt verzocht alsjeblieft binnen te blijven.''



Attracties in het park werden stilgelegd, waarna zo'n 200 medewerkers zich in veiligheid brachten. Ook elders in de stad werden inwoners opgeroepen een ondergronds heenkomen te zoeken of in hun huizen te blijven. Op een groot metrostation doken mensen weg en bedekten hun hoofden.