Toestand Julian Assange is zo slecht dat hij 'in de gevangenis kan sterven’

De gezondheid van WikiLeaks-oprichter Julian Assange (48) is zo slecht dat hij in de Britse gevangenis zou kunnen sterven. Dat stellen meer dan zestig artsen in een open brief aan de Britse autoriteiten. Ze verzoeken hem over te brengen naar een universitair ziekenhuis omdat hij dringend medische behandeling nodig heeft. ,,Er is geen tijd te verliezen.”

De artsen zeggen in een vandaag gepubliceerde zestien pagina's tellende brief dat Assange lijdt aan psychische problemen, waaronder depressie, tandheelkundige problemen en een ernstige schouderkwaal. Assange zit in de zwaarbeveiligde Belmarsh Prison aan de rand van Londen voorafgaand aan een hoorzitting over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten.

De brief werd verzonden naar de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel. Dr. Lissa Johnson uit Australië zegt dat een onafhankelijke medische beoordeling nodig is om te bepalen of Assange ‘medisch geschikt’ is om gerechtelijke procedures aan te gaan. De brief werd verspreid door WikiLeaks. De artsen komen uit de Verenigde Staten, Australië, Groot-Brittannië, Zweden, Italië, Duitsland, Sri Lanka en Polen.

Broos

De artsen baseerden hun oordeel op ‘schrijnende ooggetuigenverslagen’ van zijn eerste verschijning in het openbaar gedurende zes maanden, tijdens een hoorzitting vorige maand. Hij leek broos en in de war toen hem werd gevraagd om te praten in de rechtbank. Hij leek moeite te hebben met het zich herinneren van zijn geboortedatum en vertelde aan het einde van de hoorzitting aan rechter Vanessa Baraitser dat hij niet had begrepen wat er in de rechtszaal was gebeurd.



Hij klaagde ook over de omstandigheden waarin hij in Belmarsh wordt vastgehouden. Het was zijn eerste publieke optreden sinds hij in april dramatisch uit de ambassade van Ecuador werd gesleept. De onafhankelijke expert op het gebied van VN-rechten zei eerder al dat Assange’s ‘voortdurende blootstelling aan willekeur en misbruik spoedig zijn leven kan kosten’.

Uiterst gênant

Assange (48) bracht zeven jaar door in de ambassade van Ecuador voordat hij daar in april werd weggehaald en naar Londen werd gebracht. Hij wil voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar liggen achttien aanklachten tegen hem, waaronder samenzwering om overheidscomputers te hacken en overtreding van een spionagewet. Hij kan tientallen jaren gevangenisstraf krijgen als hij wordt veroordeeld.

Assange gebruikte WikiLeaks om in 2010 geclassificeerde militaire en diplomatieke bestanden te publiceren over Amerikaanse bomcampagnes in Afghanistan en Irak die voor Washington uiterst gênant waren.