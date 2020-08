Toeristische Franse steden stellen maskers verplicht

Ook andere toeristische bestemmingen in Normandië, zoals Caen en Etretat, besloten recent om het masker op bepaalde plekken in de stad verplicht te stellen.



Vanaf maandag wordt dat ook verplicht in het departement Mayenne, dat in de populaire Loirestreek ligt. België besloot eerder al om het gebied op de zwarte lijst te zetten, omdat corona er zich de afgelopen weken weer snel verspreidde.



Er zijn in het departement nu 110 besmettingsgevallen per 100.000 inwoners, wat ver boven de norm ligt. Vanaf 50 per 100.000 wordt in Frankrijk alarm geslagen en worden extra maatregelen genomen.