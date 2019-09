Toeristen op Noord-Cyprus opgeschrikt door urenlange explosies bij munitieopslag

De explosies op de basis in de buurt van Girne hielden tot in de vroege ochtend aan. De politie zegt dat niemand gewond raakte. Inmiddels zou de brand in het militaire complex onder controle zijn. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt.



Het Acapulco Hotel in het gebied zou schade hebben opgelopen, maar het is onduidelijk hoe ernstig die is. ,,Het belangrijkste is dat iedereen ongedeerd is”, zei Turks-Cypriotische leider Mustafa Akinci tijdens een bezoek aan het gebouw. Op foto's is te zien dat ramen van het pand het hebben begeven.



Het getroffen gebied ligt aan de noordkust van het eiland, in het deel dat in 1974 is bezet door Turkse troepen. Dat wordt als land niet erkend door de internationale gemeenschap.