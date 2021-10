Toeristen gedood en Nederlandse vrouw gewond bij schietpartij tussen Mexicaanse drugsbendes

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De schietpartij vond plaats op het terras van een bar-restaurant in de bij toeristen geliefde badplaats, op het schiereiland Yucatán, in het uiterste oosten van Mexico. ‘Twee buitenlanders werden gedood en drie raakten er gewond door vuurwapens in een etablissement’, meldt het Openbaar Ministerie van Quintana Roo op Twitter.



Twee vrouwen uit India en Duitsland zijn gedood. Een van hen overleed vrijwel direct, de ander stierf even later in het ziekenhuis. De burgemeester van Tulum, Marciano Dzul, zegt dat niets erop wijst dat de slachtoffers iets te maken hadden met de schutters. Ze zouden zijn geraakt door verdwaalde kogels.



De drie gewonden werden in het ziekenhuis behandeld en liggen daar nog steeds. Bij het gewelddadige treffen tussen de bendes is ook één van de schutters gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden, aldus de burgemeester van de badplaats.

Indiase influencer

Volgens Mexicaanse media is de overleden vrouw uit India de influencer Anjali Ryot (25). Zij trok de wereld over om reisvlogs te maken. Op haar Instagram-account stromen de condoleances inmiddels binnen. ,,Zo treurig dat ze jou leven hebben weggenomen. Je had nog een hele toekomst voor je. Rust zacht”, schrijft Rafael Hernández Correa. De vrouw was nog maar een paar dagen in Mexico.



Nederlandse reisorganisaties die de badplaats Tulum als bestemming aanbieden, hebben nog geen telefoontjes binnen gekregen van verontruste klanten die binnenkort afreizen. Ook zijn ze vooralsnog nog niet van plan om de bestemming te schrappen uit het aanbod



De plek is geliefd vanwege de parelwitte stranden en strakblauwe zee en de nabijheid van een eeuwenoude tempel van de Maya's. ,,Het is een heel tragische gebeurtenis, maar dit had overal kunnen gebeuren. We houden de situatie goed in de gaten, maar op dit moment is er nog geen reden om niet af te reizen naar Tulum,” zo laat een woordvoerster weten.

Rivaliserende bendes

Het Mexicaanse Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat twee rivaliserende bendes die drugs verkopen een ruzie uitvochten bij het restaurant. Het is niet voor het eerst dat het hier tot een gewelddadig treffen komt. De badplaats, die circa 120 kilometer ten zuiden van Cancún aan de Caribische Zee ligt, kampt momenteel met een golf van geweld als gevolg van botsingen tussen drugsbendes.



Tulum heeft naar verluidt moeite om de overstap van afgelegen strandlocatie naar grote internationale vakantiebestemming te maken. De Mexicaanse regering heeft echter grootse plannen met het gebied en heeft de bouw van een internationale luchthaven aangekondigd.

Lucratieve drugsmarkt

De plaats werd voorheen slechts sporadisch getroffen door drugsgeweld zoals in het grotere Cancun, maar krijgt er nu toch ook mee te maken. Zo werden in juni twee mannen doodgeschoten op het strand in Tulum en een derde raakte gewond. De staat Quintana Roo, waarin Tulum ligt, wordt geteisterd door geweld en corruptie.



Afgelopen zaterdag nog werd in de archeologische zone van de stad, waar restanten van de oude Mayastad te zien zijn, voor het oog van toeristen een man op straat geëxecuteerd. Een gewapende man kwam aanrijden op een motorfiets, schoot het slachtoffer op een parkeerplaats in het hoofd en reed weg, vertellen ooggetuigen.



Vrijwel hetzelfde gebeurde vorige maand, toen tientallen toeristen in paniek aanschouwden hoe twee schutters in de buurt van een hotel een taxichauffeur om het leven brachten. Bij het incident, dat 's avonds omstreeks half elf plaatsvond, raakten ook een andere taxibestuurder en een bewaker gewond. Zij overleden even later.

Corrupte ambtenaren

Binnen de staat, die bekendstaat als een lucratieve drugsmarkt, zouden meerdere bendes actief zijn. Ook wordt het gebied gebruikt als landingsplaats voor drugsvluchten. Daarnaast geldt de corruptie in Quintana Roo als groot probleem, waarbij ambtenaren zich laten omkopen of bedrijven afpersen.



In 2019 werden in het nabijgelegen resort Play del Carmen zeven mensen doodgeschoten in een bar. Ook die schietpartij zou verband hebben gehouden met een drugsdeal op straat. Hetzelfde jaar raakten twee mannen in conflict met concurrenten in een nachtclub en openden het vuur.

Volledig scherm Archieffoto. Toeristen bezoeken overblijfselen van de Maya's in Tulum. © AP

