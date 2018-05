Toeriste na drankje in Italiaanse badplaats verkracht door 10 hotelmedewerkers

Ondertussen zijn vijf hotelmedewerkers geïdentificeerd en opgepakt, zo maakte de Italiaanse politie deze week bekend. De groepsverkrachting vond al in oktober 2016 plaats in het Mar Hotel Alimuri. Volgens de politie bracht de vrouw de laatste nacht van haar vakantie door in het hotel aan de zuidkust van de Golf van Napels. Twee barmannen boden de Britse toeriste en haar dochter een drankje aan waarin een slaapmiddel was opgelost.

De barkeepers zouden haar vervolgens in een ruimte naast het zwembad hebben verkracht. De dochter zouden ze met rust hebben gelaten. Of zij ook hetzelfde drankje had gedronken, deelde de politie niet mee. ,,Daarna werd de moeder naar een bureauruimte gesleept en overgedragen aan een andere hotelmedewerker. Vervolgens werd ze door naar schatting een tiental mannen verkracht", verklaarde de Italiaanse politie.



De verdachten, van wie sommigen poedelnaakt waren, maakten foto's en video's van de verkrachtingen en wisselden de beelden uit in een chatgroep die ze 'slechte gewoonten' noemden.

Bij haar terugkeer in het Verenigd Koninkrijk diende het slachtoffer een klacht in bij de politie in Kent. Ze onderging een medisch onderzoek, waarbij heel wat blauwe plekken en kneuzingen werden vastgesteld en DNA-monsters werden afgenomen.

Tatoeage

De Britse politie besloot hun Italiaanse collega's in te lichten en die startten een onderzoek naar de zaak. De DNA-monsters konden uiteindelijk gelinkt worden aan de vijf mannen - allen met de Italiaanse nationaliteit - die maandag zijn gearresteerd.

Ook zouden de twee barmannen zijn geïdentificeerd aan de hand van een foto die de vrouw van hen had genomen nadat ze het drankje had geaccepteerd. Volgens de Italiaanse politie hielp het slachtoffer ook bij het identificeren van een van haar andere aanvallers omdat ze zich een tatoeage herinnerde van een kroon die hij in zijn nek had staan.