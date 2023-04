Toeriste (37) valt van krijtrotsen in Denemarken bij het maken van foto

WHO waarschuwt voor dodelijk marburgvi­rus in Afrika

Na een uitbraak in Equatoriaal-Guinea is het zogenoemde marburgvirus ook verspreid naar het Oost-Afrikaanse land Tanzania. Vanwege een sterftecijfer van 62,5 procent en een hoge kans op verspreiding in andere gebieden waarschuwt de World Health Organization (WHO) bewoners om erg voorzichtig te zijn met menselijk contact. Maar wat is het marburgvirus precies?