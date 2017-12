Toerist viert alweer vakantie tussen de puinhopen van Sint-Maarten

Volledig scherm © Photo News De toerist is terug op Sint-Maarten. Sinds vorige week stoppen cruiseschepen in de haven van Philipsburg, maar terwijl hun passagiers vakantie vieren op de opgeknapte boulevard leven veel eilandbewoners nog in diepe ellende. Duizenden mensen hebben nog geen dak boven hun hoofd, sommigen nog steeds geen water en elektriciteit.



Tranen van geluk bij een straatverkoopster op de boulevard van Philipsburg. Dansend en zingend komt ze op haar collega’s waarmee ze massages verkoopt. ,,God, zegene ons,’’ zegt ze en brengt haar handen naar de hemel. ,,Eindelijk kunnen we weer wat geld verdienen. Sint-Maarten rises again.’’

Verslaggever Raymond Boere ging, drie maanden nadat Irma over het eiland raasde, terug naar de plek des onheils. Wat hij daar aantrof is onbeschrijflijk.

Puinhopen

In de verte meert het allereerste cruiseschip aan sinds orkaan Irma allesverwoestend toesloeg. Maar liefst 1,8 miljoen passagiers hadden hier dit jaar aan land moeten komen, maar die dramatische gebeurtenis op 6 september veranderde alles. Toeristen hadden niets meer te zoeken tussen de puinhopen op het eiland. De industrie waar bijna elke familie van leefde, stortte compleet in. Bewoners zagen vooral boten aanmeren met hulpgoederen.



Afgelopen maanden is er op het hele eiland maar vooral in hoofdstad Philipsburg keihard gewerkt om de gigantische ravage op te ruimen. Boten die als speelgoed op het land waren geslingerd hebben plaats gemaakt voor een strak aangeharkt strand dat weer doet denken aan de foto’s uit de vakantiefolders. Veel winkeliers hebben hun geruïneerde of geplunderde zaak aan kant en zelfs de natuur is verrassend snel hersteld. De heuvels rondom de stad ogen weer groen. Palmbomen die ontdaan waren van hun toppen, hebben weer bladeren.

Bekijk in onderstaande archiefvideo hoe orkaan Irma over Sint -Maarten raasde en daarbij veel schade aanrichtte. Tekst gaat verder onder de video.

Bouwplaats

Leroy de Wever voorspelde het al toen deze krant hem een week na de orkaan opzocht in de tuin van zijn ijssalon. Our garden will bloom, so will Sint -Maarten, schreef hij toen op een bord. De eens verwoestte planten in zijn steegje zijn inderdaad prachtig opgekomen. Maar toch moppert de eigenaar van de ijssalon. Het herstel kwam veel te laat op gang. De regering stelde niet de juiste prioriteiten. Liet bijvoorbeeld een peperdure, metershoge vlaggenmast op een uitkijkpunt bouwen, terwijl veel straten nog in puin lagen. ,,Ok, het strand ziet er nu fantastisch uit. Maar op veel plekken is het nog een bouwplaats. Terwijl dit gebied het hart is van onze economie. Wat hebben wij de toeristen nu te bieden? Er zijn nog bijna geen excursies naar attracties elders op het eiland.''



Genoeg excursies of niet; het lijkt de rederijen niet te deren, want drie maanden na orkaan Irma is het allereerste cruiseschip ‘Viking of the Sea’ toch echt in aantocht. De watertaxi zet de overwegend Amerikaanse passagiers in kleine groepjes aan land. Ze worden persoonlijk opgewacht door de boulevardmanager en een dj met Caribische muziek.

Nog steeds hebben bewoners in Dutch Quarter geen eletriciteit. En dus moet deze vrouw wassen met de hand.

Ramptoerist

Een beetje ongemakkelijk voelt het bezoek wel, geeft Karin Choi (71) uit Pensylvania toe als ze met haar echtgenoot de pier afkomt. Ze heeft zelfs even getwijfeld of ze de reis niet moest annuleren. Ze wil niet de ramptoerist uithangen. Maar uiteindelijk heeft haar echtgenoot de knoop doorgehakt om toch te gaan. ,,We willen de lokale economie sponsoren en lekker geld uitgeven. Dat is het beste wat we kunnen doen nu. En ik moet zeggen dat ze hun best hebben gedaan om het er prachtig uit te laten zien.’’

‘Viking of the Sea’ noemen ze met een capaciteit van 900 passagiers bij de havenautoriteit ‘een kleine boot’. Normaal gesproken komen in deze tijd van het jaar de ‘grote jongens’ binnen. Schepen met meer dan 3000 toeristen. Vier, vijf tegelijk soms. Vorig jaar in deze maand waren het er 90. Nu staan er niet meer dan 12 gepland.

Drie maanden lang zagen de eilandbewoners geen cruiseschip in de haven van Philipsburg, maar afgelopen week kwamen de eerste vakantiegangers weer aan land.

Klanten

En toch zijn ondernemers aan de boulevard maar wat blij met de eerste vakantiedollars die in hun land worden uitgegeven. Al valt de opbrengst nog flink tegen. Welgeteld 25 klanten hebben ze bij bar Oualichi gehad. Normaal in het hoogseizoen zijn dat er meer dan 150. ,,Maar het is een begin,’’ zegt serveerster Malena hoopvol. ,,Dit is de eerste dag dat we open zijn. Ik heb tenminste weer werk.’’

In de 11 uur dat het schip aan de kade blijft liggen, komen de meeste toeristen niet verder dan de keurig opgeknapte Boulevard en Frontstreet, de ‘Pc Hooftstraat’ van Philipsburg. Terwijl mensen hier vakantie vieren, is het leven in veel buurten er omheen nog doffe ellende. Wie een ritje maakt naar Dutch Quarter ziet nog talloze huizen zonder daken. Jewery (49) timmert er op los en probeert op zijn vrije zondagmiddag het huis van zijn vriendin weer waterdicht te maken. Ze hadden geen geld om er eerder aan te beginnen. ,,Ik klus bij anderen en verdien zo wat geld om zelf dit huis te kunnen maken,’’ zegt hij.

Angie Lindsey en haar twee kinderen wonen nog altijd zonder elektriciteit.

Spaargeld

Haar buurvrouw Leonie Sherriffe (37) heeft nog wel een dak, maar het is provisorisch gedicht met een blauw zeil en stenen van een omgevallen muur om het water buiten te houden. Ze werkte voor de orkaan bij een juwelier in Philipsburg, maar de zaak is nog altijd niet heropend. En dus zit zij zonder inkomen. ,,Geld om het te laten maken heb ik niet. Ik heb al mijn spaargeld nodig om te overleven. Ik woon hier met mijn autistische zoon en mijn moeder.’’

Het betonnen huis van Angie Lindsey (43) een paar straten verderop is wel nagenoeg ongeschonden uit de orkaan gekomen, maar zij heeft weer een ander groot probleem; al drie maanden geen stroom. De energiemaatschappij is door de kabels heen. Aan een buurman met een generator betaalt ze nu 4,50 dollar per nacht zodat ze toch nog een beetje licht in huis heeft . Maar de koelkast kan er niet op. Ook geen wasmachine of ventilator, waardoor het stikt van de muggen in huis. ,,Vorige week kwam iemand van het elektriciteitsbedrijf kijken naar de omgevallen paal. Eindelijk, gaan we stroom krijgen, dacht ik. Maar sindsdien heb ik de man niet meer gezien. Hij heeft echt mijn hart gebroken,’’ zegt ze.

Leonie Sherriffe (R) met haar moeder voor hun huis. Na 3 maanden heeft hun huis nog steeds geen dak.

Baan kwijt

Lindsey woont hier met twee kinderen en ook zij is haar baan verloren. Ze werkte bij hotel Divi Little Bay in de schoonmaak. Maar dat hotel gaat naar verwachting pas volgend voorjaar weer open.

De misère waar veel inwoners nog in zitten, laat bij sommigen geestelijk diepe sporen na. Hoofd Mireille Regales merkt het op haar half verwoestte middelbare school Sundial. Kinderen zijn opvliegeriger, vooral degene die het voor de orkaan al moeilijk hadden. ,,Een leerling barstte onlangs in huilen uit omdat hij van zijn oma op zijn kop had gekregen dat het hem nog steeds niet was gelukt om het dak van de ouderlijke woning te repareren. Gelukkig werd deze jongen emotioneel en kwam hij naar de mentor, maar er zijn ook leerlingen die hun emoties uiten door er op los te slaan.’’

De wijk Dutch Quarter.

Criminaliteit

De pyschische problemen bij kinderen en hun ouders zijn nog onder controle, merkt schoolpsycholoog Zuleima Wiolenus. Maar de komende maanden wordt het spannend of dat zo blijft. ,,Veel mensen leven nu nog van dag tot dag. Maar wat gebeurt er als ze langdurig werkloos blijven en niets meer hebben om te eten?’’

En er speelt nog iets; veel bewoners vrezen voor een sterke toename van de criminaliteit als mensen door hun laatste spaarcenten heen raken. Het Rode Kruis probeert met hulpgeld uit Nederland gezinnen die het meest lijden van eten te voorzien. Ze delen voedselbonnen uit waarmee bewoners voor 83 dollar per week boodschappen kunnen doen in een supermarkt. Hierdoor hebben nu 12.000 mensen iets te eten.

Medewerkers van het Rode Kruis delen, op het eiland Sint -Maarten, voedselbonnen uit aan de bevolking die slachtoffer zijn geworden na de orkaan Irma.

Een gevaarlijke taak voor verslaggevers die verslag deden vanaf Sint-Maarten tijdens de orkaan. Dat is te zien in onderstaande archiefbeelden. Tekst gaat verder onder de video.

Toekomst

Maar de voedselbonnen komen niet bij iedereen terecht, vertellen meerdere bewoners en erkent het Rode Kruis. ,,In een ideale wereld helpen we iedereen, maar we moeten prioriteiten stellen,'' zegt woordvoerster Kathy Mueller van het Rode Kruis.



Sint-Maarten heeft nog maanden nodig om er weer helemaal bovenop te komen, verwachten hulpverleners. Al hebben sommige bewoners onverwachts een enorme meevaller, zoals Melisse Browne (26). Ze verloor het huis waar ze is opgegroeid en woonde met haar twee kinderen en moest tijdelijk bij haar broer verblijven. Maar afgelopen week hoorde ze van de woningbouwvereniging dat er een ze een flatje vrij kwam waar ze direct in kan. Zonder ramen weliswaar, want die zijn gesneuveld tijdens Irma. Maar het gebouw staat er verder vrijwel ongeschonden. De inrichting kreeg ze bij elkaar dankzij hulp van familie en vrienden. Een collega schonk haar een complete inventaris voor haar keuken. Familie in Amerika kocht voor haar nieuwe keukenapparatuur zoals een koelkast en een magnetron. En een stapelbed voor haar twee kinderen. Wachten tot haar nieuwe huis is herbouwd, was geen optie. ,,Ik wil verder met mijn leven. Deze buurt is veel veiliger zonder drugsdealers. En er wonen ook nog eens meer kinderen. Eindelijk kunnen we weer naar de toekomst kijken.’’

Het huis van Michelle Browne en haar kinderen werd compleet verwoest. Nu woont ze in elders op het eiland in een flat.