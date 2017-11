Toename IS-strijders in Somalië kan hele regio destabiliseren

De IS-loyalisten in het noorden van Somalië worden geleid door sjeik Abdulqadir Mumin, die volgens overlopers financiële steun en bevelen heeft ontvangen vanuit Irak en Syrië. Dat blijkt uit een rapport dat in handen is van persbureau Reuters.

Functionarissen vrezen dat IS-strijders die uit het Midden-Oosten zijn verdreven nu een veilig heenkomen kunnen zoeken in het Oost-Afrikaanse land. ,,Zelfs een paar honderd gewapende strijders kunnen de hele regio destabiliseren'', waarschuwde een regionale veiligheidsbron over de situatie in Somalië.

Verscheurd land

Somalië is sinds begin jaren negentig het toneel van burgeroorlog en elkaar bestokende (islamitische) groeperingen. Daarbij is het zuiden van het land - waar de streng-islamitische terreurgroep Al Shabaab actief is - instabieler dan het noorden waar Mumim en zijn aanhangers actief zijn. Die laatste groep zou het afgelopen jaar steeds vaker van zich hebben laten horen. In de tweede helft van 2016 bezette de groepering ongeveer een maand lang de haven van Qandala in de regio Puntland. In februari 2017 werden aanvallen uitgevoerd op een hotel in Bosasso, de economische hoofdstad van dezelfde regio. In dezelfde maand onthoofdden strijders drie gekidnapte mannen.