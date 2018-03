'Toen ze het hoofd vonden, wist ik dat hij keihard had gelogen'

Madsens uitleg: hij heeft de vrouw in Kopenhagen aan wal gezet, en pas daarna is zijn duikboot gezonken. Maar als de vrouw zich een dag later nog niet gemeld heeft, gelooft vrijwel geen Deen dat verhaal nog. Ook de politie niet. Madsen wordt aangehouden. ,,Ik bleef loyaal, ik heb hem tegenover iedereen verdedigd’’, vertelt Svendsen, die zelf ook wel eens een tochtje maakte met Madsen in zijn duikboot. ,,Maar na een paar dagen ging het natuurlijk wel knagen. Ook omdat Peter vast bleef zitten. Ik begon toen wel te beseffen dat dat alleen kon als de politie een zaak tegen hem had. Maar ik bleef in mijn vriend geloven.’’



Op 7 oktober wordt alles anders. Duikers vinden het hoofd en de benen van Kim Wall. Zelfs zijn goede vriendin kan vanaf dat moment niet meer in zijn onschuld geloven. ,,Toen de politie het hoofd vond, realiseerde ik me dat hij keihard had gelogen. Over alles. Ik werd zó boos op hem. Ik nam het heel persoonlijk op: ik had het voor hem opgenomen, had geprobeerd loyaal te blijven. En toen duidelijk werd dat het allemaal leugens waren geweest, voelde het alsof hij me had bedrogen. Alsof hij niet alleen tegen de politie had gelogen, maar ook tegen mij persoonlijk. Ook al had ik hem na zijn arrestatie niet meer gesproken. Ik dacht dat ik hem nooit meer zou vergeven.’’