Tóch coronabesmetting op cruiseschip Westerdam: ‘Nederlanders mogen nog niet naar huis’

Een 83-jarige Amerikaanse passagier van het cruiseschip Westerdam blijkt te zijn besmet met het nieuwe coronavirus. De Maleisische autoriteiten melden dat de vrouw positief is getest nadat ze gisteren met 144 medepassagiers van Cambodja naar Kuala Lumpur was gevlogen. Haar 85-jarige echtgenoot is niet besmet.

De vrouw bevond zich met haar man in transit op de luchthaven van Kuala Lumpur, wachtend op een vlucht naar de Verenigde Staten. Ze vertoonden allebei symptomen van het virus en werden daarom overgebracht naar het Sungai Buloh ziekenhuis in de Maleisische hoofdstad voor verder onderzoek. De testresultaten wezen vandaag uit dat de vrouw was besmet met het coronavirus. ,,Ze is in afzondering geplaatst en haar toestand is stabiel’’, verklaarde directeur-generaal Noor Hisham Abdullah van het Maleisische ministerie van Volkgsgezondheid.

De echtgenoot van de vrouw, net als zij een Amerikaans staatsburger, wordt volgens de gezondheidsofficial medisch behandeld vanwege de besmettingssymptomen. ,,Zijn toestand wordt nauwgezet gevolgd’’, aldus Noor Hisham Abdullah. Alle passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip kregen volgens hem van de Cambodjaanse regering toestemming af te reizen naar hun land van herkomst nadat ze waren getest op het virus.

Nederlanders

Welke gevolgen de besmetting heeft voor de 142 medepassagiers die met het Amerikaanse stel naar Maleisië vlogen en welke nationaliteiten die hebben, is nog onduidelijk. Hetzelfde geldt voor de andere passagiers van de Westerdam. Een eerste groep Nederlanders die morgen in Nederland zou aankomen vanuit Maleisië kreeg volgens de NOS te horen dat ze nog niet naar huis mogen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan dat nog niet bevestigen. ,,Ons team dat zich met de coronavirusproblematiek bezighoudt, onderzoekt de zaak’’, verklaarde een woordvoerder tegenover onze site.

Volgens het RIVM mogen elf voormalige passagiers van de Westerdam niet via Schiphol reizen. Onder hen bevinden zich mogelijk een of twee Nederlanders. Een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kon daar vanavond nog geen definitief uitsluitsel over geven.De GGD gaat alle Nederlanders die op het cruiseschip zaten bij terugkeer in Nederland uit voorzorg controleren op besmetting met het coronavirus.

Aan boord van de Westerdam bevonden zich 802 bemanningsleden en 1455 passagiers onder wie zo'n negentig Nederlanders. Het schip zocht dagenlang een haven om aan te meren, maar was in vijf landen niet welkom vanwege angst voor het nieuwe coronavirus. Donderdag meerde het uiteindelijk aan in Sihanoukville in Cambodja.

De opvarenden werden verwelkomd door de Cambodjaanse premier die hen persoonlijk een bloemetje overhandigde en soms zelfs omhelsde, zo is te zien op foto's en filmpjes op social media.

Japan

De Westerdam van de Holland America Line zou oorspronkelijk vandaag aankomen in het Japanse Yokohama, maar dat land verbood de kapitein vorige week al af te meren in die haven. De autoriteiten waren bang dat er viruspatiënten aan boord zouden zitten omdat het schip was vertrokken vanuit Hongkong. Volgens de rederij waren er geen besmette opvarenden aan boord en mochten de 1455 passagiers en 802 bemanningsleden gewoon vrij rondlopen.

Door de opstelling van Japan zaten passagiers dagen in onzekerheid waar ze naartoe gingen. De rederij moest op zoek naar een nieuwe haven, maar dat bleek niet gemakkelijk. Meerdere landen, waaronder de Filipijnen, wilden het schip niet hebben. Uiteindelijk bleek Thailand wel bereid om de passagiers te ontvangen. Donderdag zouden ze in Laem Chabang bij Bangkok van boord gaan maar dat werd op het laatste moment teruggedraaid.

Alle passagiers krijgen volgens de rederij hun geld terug en mogen gratis een nieuwe cruise uitzoeken. Ook hebben ze zolang hun reis duurt internet en telefoon tot hun beschikking om te communiceren met het thuisfront.