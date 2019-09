Timmermans nieuwe klimaatchef Europese Commissie

UpdateFrans Timmermans (58) is de nieuwe klimaatchef van de Europese Commissie. Dat heeft de voorzitter Ursula von der Leyen zojuist bekendgemaakt op een persconferentie in Brussel. Timmermans krijgt als eerste vicevoorzitter de taak alles wat met Europees klimaatbeleid heeft te maken de komende vijf jaar te overzien.

Nederland had ingezet op een belangrijke portefeuille waarin Timmermans aan de top van de Brusselse informatiepiramide blijft. Dat is nu gewaarborgd. Timmermans gaat het werk leiden rond een ‘Green Deal for Europe’. Die behelst onder meer een wet die vastlegt dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. De PvdA-politicus krijgt klimaatactie onder zich, maar ziet ook toe op onder meer beleid over landbouw, transport, energie, en milieu en oceanen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher is ‘trots dat onze Timmermans dat namens Nederland en de EU mag gaan doen’.

De Deense Margrethe Vestager krijgt als de andere eerste ‘uitvoerende’ vicevoorzitter de verantwoordelijkheid voor alles wat met digitale zaken te maken heeft. Ook onder meer mededinging, valt onder haar.



Brexit

De Britse regering heeft geen commissaris aangedragen voor de nieuwe Europese Commissie die op 1 november aan de slag gaat. Maar als Londen om uitstel vraagt en dat wordt toegekend, dan vereist het EU-verdrag dat er een Britse commissaris wordt benoemd en die krijgt dan ook een portefeuille.



Aanstaand commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat bij de presentatie van haar team. ,,We zullen moeten zien wat er gebeurt”, aldus de Duitse. ,,Als de brexit plaatsvindt is het niet het eind van iets maar het begin van onze toekomstige relatie.” Zij wil dat die relatie goed is, zoals ,,die ook in het verleden is geweest”.

De huidige Britse commissaris is Julian King (Veiligheid). Premier Boris Johnson heeft meermaals gezegd dat hij geen uitstel gaat vragen, maar of het hem lukt om zijn land op 31 oktober uit de EU terug te trekken moet nog blijken. De Ier Phil Hogan is de beoogd commissaris voor handel.