Tijs (46) stond op de trappen toen Charles tot koning werd uitgeroepen: ‘Ik was behoorlijk emotioneel’

Geëmotio­neer­de koning Charles III bij eerste toespraak: 'Darling Mama, dankjewel voor je liefde en toewijding'

Koning Charles III heeft in zijn eerste televisietoespraak als vorst beloofd in navolging van zijn overleden moeder Elizabeth de rest van zijn leven in dienst te stellen van het Britse volk.

