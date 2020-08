Tientallen vermiste kinderen gevonden bij grote actie in VS: ‘We stoppen nooit met zoeken’

In de Amerikaanse staat Georgia zijn de afgelopen twee weken bijna veertig vermiste kinderen teruggevonden. Dat gebeurde in het kader van de grootscheepse Operation Not Forgotten, een initiatief onder leiding van de Amerikaanse federale politie en diverse vermissingsorganisaties. De kinderen zijn tussen de 3 en 17 jaar. De meesten zaten in een zeer kwetsbare positie toen ze in handen kwamen van kwaadwillenden.

Tijdens de operatie vielen politieteams meerdere woningen en bedrijfspanden binnen. Negen verdachten werden aangehouden op verdenking van misdaden als mensenhandel, zedendelicten, drugs- en wapenbezit en ontvoering. Van de 39 teruggevonden kinderen moesten er 26 gered worden uit een benarde situatie. De overige kinderen bleken al op een veilige locatie te verblijven.



Volgens de autoriteiten waren enkele kinderen slachtoffer van mensenhandel, uitbuiting, seksueel misbruik en hadden ze geestelijke of lichamelijke gezondheidsproblemen. Zij zijn opgevangen en krijgen professionele hulp.

‘We zullen nooit stoppen’

De US Marshals Service, de Amerikaanse federale politieorganisatie die onder het Amerikaanse ministerie van justitie valt, was hoofdverantwoordelijk voor de operatie. ,,Wij ondersteunen federale en lokale instanties bij het opsporen van vermiste en bedreigde kinderen”, stelde directeur Donald Washington in een verklaring. ,,De boodschap aan vermiste kinderen en hun families is dat we nooit zullen stoppen met zoeken naar jou.”

,,Als we voortvluchtigen opsporen, is het een goed gevoel om te weten dat we de slechterik achter de tralies stoppen’’, zei Darby Kirby, hoofd van de Marshals Service Missing Child Unit, in een verklaring. ,,Maar dat gevoel van voldoening is niets vergeleken met het vinden van een vermist kind. ,,Het is moeilijk onder woorden te brengen wat we voelen als we een vermist kind redden, maar ik kan je vertellen dat deze operatie een impact heeft gehad op ons allemaal. We werken eraan om ze te beschermen en de hulp te geven die ze nodig hebben.”

Volgens de FBI raakt er ongeveer elke veertig seconden een kind vermist in de Verenigde Staten, goed voor 765.000 vermiste kinderen per jaar. Sinds de US Marshals Service in 2005 samenwerkt met diverse vermissingsorganisaties, heeft het bureau meer dan 1800 vermiste kinderen teruggevonden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s: