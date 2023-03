Tientallen mensen omgekomen door zinken boten bij Tunesië

Politie zet zes medewer­kers op non-ac­tief na ongepast gedrag tijdens privéreis naar Parijs

De politie heeft zes medewerkers per direct buiten functie gesteld. Ze hadden zich in een voertuig in Parijs ‘zeer ongepast’ uitgesproken over wat ze in hun omgeving zagen, blijkt uit een filmpje dat rondgaat op sociale media. Ook is een onderzoek gestart naar de uitlatingen en de betrokkenheid van de medewerkers.