Tientallen leden Albanese maffia opgepakt na huiszoekingen door heel Europa

De politie in verschillende Europese landen heeft dinsdagochtend huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een internationale operatie. Hun doelwit: de Albanese maffia en hun internationale drugs- en wapenhandel. Eurojust en Europol steunden een reeks acties die werden uitgevoerd in onder meer België en Spanje, waarbij meer dan 80 plaatsen werden doorzocht en 45 verdachten werden gearresteerd.

Gelijktijdig vonden ook in andere Europese landen politieacties plaats. Bij huiszoekingen in Italië, Duitsland, Kroatië en Nederland werden nog eens meerdere personen aangehouden.

De verdachten zouden cocaïne uit Latijns-Amerika hebben geïmporteerd naar verschillende Europese havens en het transport via vliegtuigen, schepen, auto’s en vrachtwagens organiseren en de groothandel runnen. Spanje en andere EU-lidstaten werden gebruikt om de procedures van hun handel wit te wassen.

Joint Investigation Team

Vorig jaar werd een Joint Investigation team (JIT) opgericht tussen België en Spanje, met hulp van Eurojust en Europol. De onderzoeken in Spanje begonnen in 2018 na de arrestatie van een hooggeplaatst lid van de Albanese maffia, die momenteel in voorlopige hechtenis zit.

In België zijn onderzoeken gestart na de inbeslagname van drugs en grote hoeveelheden chemicaliën (in september 2020) die werden gebruikt om cocaïne te verhandelen. Grote hoeveelheden cocaïne die de afgelopen jaren bij verschillende huiszoekingen in heel Europa in beslag zijn genomen, moeten in verband worden gebracht met de verdachten.

In dit onderzoek zijn in Nederland twee mensen aangehouden, laat het Landelijk Parket weten. In Purmerend is een 40-jarige Nederlander gearresteerd, in Rotterdam gaat het om een 29-jarige Albaniër. Het is de bedoeling ze uit te leveren aan België, waar het onderzoek is gestart.

Volledig scherm De politieactie dinsdagochtend, de agenten staan klaar om binnen te vallen op een Brussels adres. © RV