Tientallen gewonden na instorten vloer aandelenbeurs Jakarta

Het incident gebeurde tijdens de lunch. Op sociale media waren beelden te zien van een ingestorte metalen structuur rond een Starbucks-café bij de ingang van het meerdere verdiepingen tellende gebouw. Ook was te zien hoe mensen het gebouw ontvluchtten.



Hoeveel mensen met verwondingen er precies zijn is nog onduidelijk, maar volgens de politie zijn zeker 72 mensen gewond geraakt. Onder hen veel studenten uit Palembang, op het eiland Sumatra, die als groep een studiebezoek aan de aandelenbeurs brachten.



Volgens een van de studenten trilde de vloer vlak voordat deze instortte. ,,Opeens stortte de vloer in en ontstond de chaos", verklaart de student tegen MetroTV. Sommigen van haar vrienden werden door het puin geraakt en hebben last van hoofdwonden en botbreuken.



Volgens een woordvoerder van de beurs was er geen explosie. De politie in Jakarta onderzoekt de zaak. De beurs zou volgens schema aan de middaghandel zijn begonnen.