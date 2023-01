Tientallen doden na arrestatie zoon drugskartelbaas ‘El Chapo’ in Mexico, geweldsgolf herhaalt zich

Naast de 29 doden vielen er 35 gewonden. Het gaat om soldaten. Buiten de zoon van ‘El Chapo’ werden nog eens 21 mensen gearresteerd, verklaarde minister van Defensie Luis Cresencio Sandoval op een persconferentie. In eerste berichten was sprake van zeker drie gedode veiligheidsbeambten en achttien gewonden.

Ovidio Guzmán López (32), bijgenaamd ‘de muis’ of ‘de nieuwe muis’, is een van de tien ‘erkende’ kinderen van ‘El Chapo’. Hun vader Joaquín Guzmán Loera (65) zit in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf uit wegens moord, drugssmokkel en witwassen.

Golf van geweld

Ovidio Guzmán werd in 2019 ook al opgepakt, maar de Mexicaanse president Manuel Lopez Obrador beval niet veel later zijn vrijlating uit vrees voor een bloedbad. Dat deed hij volgens The New York Times nadat Ovidio’s eveneens gearresteerde halfbroer Ivan Archivaldo Guzmán (39) was bevrijd door gewapende leden van het Sinaloa-kartel, Mexico’s grootste drugskartel. Daarop volgde ook een golf van geweld.

Volledig scherm Mexicaanse militairen tijdens de operatie in stad Culiacán. © AP

Passagiersvliegtuig beschoten

Donderdag volgde een nieuwe militaire operatie om Ovidio Guzmán Lopez in de boeien te slaan. Na zijn arrestatie in Culiacán, hoofdkwartier van het drugskartel, overspoelde een golf van geweld de hoofdstad van de noordwestelijke regio Sinaloa.

Op verschillende plekken werden voertuigen in brand gestoken, op nog meer plekken werd geschoten. Een passagiersvliegtuig van Aeromexico dat onderweg was naar Mexico-Stad werd geraakt door een kogel. Beelden in de cabine van het vliegtuig tonen hoe de passagiers dekking zoeken. Ook werd een toestel van de Mexicaanse luchtmacht beschoten. Op beelden was onder meer te zien hoe de lucht in Culiacán verlicht werd door een kogelregen vanuit een helikopter. Ook waren brandende bussen te zien die wegen blokkeerden.

De ruim 800.000 inwoners van Culiacán kregen de oproep thuis te blijven en scholen werden uit voorzorg gesloten. Meer dan honderd vluchten in Sinaloa zijn geannuleerd. Bij de beschietingen van de vliegtuigen op de luchthaven van Culiacán raakte niemand gewond.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Passagiers van Aeromexico-vlucht 165 van Culiacán naar Mexico-Stad zoeken dekking na de beschieting van de ramp van het toestel. © David Tellez via REUTERS

Uitlevering

Ovidio Guzmán werd met een militair vliegtuig overgevlogen naar Mexico-Stad. Aan zijn arrestatie gingen zes maanden inlichtingenwerk vooraf, aldus de regering.

De Verenigde Staten zien de dertiger als een hoofdrolspeler binnen het drugskartel, dat nog altijd als ‘zeer machtig’ geldt, en hebben zijn uitlevering gevraagd. Ze loofden eerder een beloning uit van maximaal 5 miljoen dollar voor een gouden tip die zou leiden tot zijn arrestatie.

‘Onderzoeken wijzen uit dat Ovidio en zijn broer Joaquín Guzmán-López commando- en controlefuncties uitoefenen in hun eigen drugshandel onder de paraplu van het Sinaloa-kartel: de transnationale criminele organisatie Guzmán-López’, luidt het in het opsporingsbericht dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken medio december vorig jaar verspreidde.

Volledig scherm De opsporingsfoto van Ovidio Guzmán-López. © US Department of State

Overleden broer

De gebroeders Guzmán-López, die in april 2018 werden aangeklaagd in Washington, begonnen hun carrière in de drugshandel volgens het ministerie al vroeg ‘door het erven van relaties’ van hun overleden broer Edgar Guzmán-López. ‘Ovidio en Joaquín erfden een groot deel van de opbrengst van verdovende middelen en investeerden grote hoeveelheden geld in de aankoop van marihuana in Mexico en cocaïne in Colombia. Ze kochten ook grote hoeveelheden efedrine uit Argentinië en regelden de smokkel van het product naar Mexico toen ze begonnen te experimenteren met de productie van methamfetamine (crystal meth).’

De gebroeders Guzmán-López controleren volgens de VS zo’n elf crystal meth-laboratoria in de Mexicaanse staat Sinaloa en produceren naar schatting 3.000 tot 5.000 pounds (1360 tot 2267 kilo) methamfetamine per maand. ‘De drugs worden in het groot verkocht aan andere Sinaloa-leden en aan distributeurs in de VS en Canada.’ Uit andere informatie blijkt volgens het ministerie dat Ovidio Guzmán-López opdracht heeft gegeven ‘voor de moord op informanten, een drugshandelaar en een populaire Mexicaanse zanger die had geweigerd te zingen op zijn bruiloft.’

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Riodoce via REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA