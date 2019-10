Tientallen doden in een vrachtwagen: hier ging het eerder mis

De migranten betalen doorgaans duizenden euro's aan hun smokkelaars. Maar samen met hun geld leggen ze ook hun leven in de handen van die criminele organisaties. De smokkelaars regelen ruimtes in vrachtwagens voor de migranten, maar zijn meer geïnteresseerd in de opbrengst dan in veiligheid.



Het is de afgelopen jaren waarschijnlijk duizenden migranten gelukt om illegaal in Engeland (of andere plekken in Europa) te komen. Duizenden anderen werden ontdekt door politie of marechaussee en uit de vrachtwagens en bestelbussen gehaald. Maar tientallen migranten overleefden de tocht niet. Omdat een smokkelaar de deuren van de vrachtwagen wel dicht deed, maar ze te laat weer open gingen.

Lees ook Play 39 doden aangetroffen in vrachtwagencontainer in Engeland Lees meer

Oostenrijk, augustus 2015

In de zomer van 2015, toen de vluchtelingencrisis in Europa haar hoogtepunt naderde, werd op de vluchtstrook van een snelweg in Oostenrijk een koeltruck gevonden met 71 overleden migranten uit onder meer Syrië en Afghanistan. De agenten dachten in eerste instantie dat de wagen pech had, maar zagen daarna bloed uit het laadruim druipen. De passagiers waren gestikt. De chauffeur was verdwenen.



Hij vertelde later aan de politie dat hij vertrokken was uit Boedapest (Hongarije). Hij had wel hulpgeroep uit de laadruimte horen komen, maar zei dat zijn baas telefonisch opdracht gaf de deuren dicht te houden. Daarna parkeerde hij de wagen langs de weg en rende hij weg. Vier leden van de mensensmokkelbende, uit Hongarije en Bulgarije, kregen vorig jaar 25 jaar cel. Zij hadden duizenden euro's verdiend met het transport.

Nederland, september 2018

In Rotterdam ging het in september 2018 maar net goed. Op de meldkamer van de Veiligheidsregio kwam een 112-gesprek binnen vanuit een container in de haven. Er bleken achttien Eritreeërs vast te zitten in een koelcontainer, waarvan het koelsysteem was aangeslagen.



De container was geladen met chocola en stond klaar voor vervoer naar Engeland, maar de migranten kregen het zo koud dat ze vreesden te sterven. Na ruim anderhalf uur zoeken in de enorme menigte van containers vond de politie de juiste container en kon ze de onderkoelde migranten eruit halen.

Servië, mei 2019

De Servische politie haalde vier migranten uit een tankwagen vlakbij de Hongaarse grens. De chauffeur had ze aangetroffen toen hij het luik van de tank opendeed. Twee mannen waren al gestikt, twee andere waren bewusteloos. De twee overlevers waren onder meer oververhit.

Dover, juni 2000

Douanebeambten troffen in een vrachtwagen in Dover 58 overleden Chinese migranten aan. Ze waren gestikt in de koelwagen. Het ventilatieluikje van de laadruimte was dichtgedaan door de Nederlandse chauffeur Perry W., zo bleek uit een verklaring van een van de twee overlevenden.



W. zelf zei van niets te weten. Hij had de vrachtwagen de vorige dag in Zeebrugge aan boord van een ferry gereden en dacht alleen tomaten te vervoeren. Hij zei niet op de hoogte te zijn geweest van de menselijke lading. W. kreeg van de Britse rechter veertien jaar cel voor doodslag en mensensmokkel.