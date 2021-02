Tientallen doden bij gevangenisuitbraak Haïti, ontsnapte bendeleider gedood door politie

G7 na geweld Myanmar: ‘Schieten op betogers is onaccepta­bel’

23 februari De G7, de club van zeven economische grootmachten, heeft het geweld tegen demonstranten in Myanmar hard veroordeeld. ,,Met scherp schieten op ongewapende betogers is onacceptabel”, zeggen de ministers van Buitenlandse Zaken van de zeven landen in een gezamenlijke verklaring.