Tientallen busreizigers omgekomen bij aardverschuiving in Colombia

Zwangere vrouw (28) en zoontje (5) werden gewurgd: dader (33) was onder invloed van cannabis en cocaïne

De 33-jarige man die in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn 28-jarige partner en zoontje van 5 vermoordde in Dendermonde, was onder invloed van cannabis en cocaïne. Dat meldt zijn advocaat Dirk De Maesschalk na de voorgeleiding van deze ochtend bij de onderzoeksrechter. De slachtoffers werden om het leven gebracht door wurging.

4 december