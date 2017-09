Tienermeisje blaast zichzelf op in moskee Kameroen: 5 doden

Mysterieuze monstervis met scherpe tanden spoelt aan op Texaans strand

20:58 De Amerikaanse Preeti Desai kon haar ogen niet geloven toen ze onlangs over een stadsstrand van Texas liep. Op het zand lag een gigantisch mysterieus waterdier met vlijmscherpe tanden. Vermoedelijk was het eind augustus aangespoeld tijdens orkaan Harvey. Biologen weten nog steeds niet wat voor een vis dit precies is, melden Amerikaanse media.