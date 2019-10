Tiener opgepakt om doodrijden 20 kangoeroes: ‘Hij bracht iedereen in gevaar’

Betoger krijgt kogel in borst bij protest in Hongkong

1 oktober Een betoger die vandaag in Hongkong protesteerde tegen de regering is in de borst geschoten. Het zou volgens de South China Morning Post de eerste betoger zijn die gericht onder vuur is genomen sinds het begin van de protesten. Onduidelijk is wie de kogel afvuurde. Ook is onbekend hoe het slachtoffer eraan toe is.