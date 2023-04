Tiener die verdacht wordt van moord op meisje (5) in Vogezen werd 2 jaar geleden nog opgenomen vanwege ‘ongepast pedofiel gedrag’

De tiener die verdacht wordt van de moord op een 5-jarig meisje in de Franse Vogezen, is twee jaar geleden nog opgenomen na ‘ongepast gedrag van pedofiele aard’. Dat heeft het parket gezegd tegen de regionale krant Le Républicain lorrain . De jongen zou nu 15 of 16 jaar zijn, volgens een bron dicht bij het onderzoek.

Het 5-jarige slachtoffertje werd gisterenmiddag gevonden in een appartement in Rambervillers, op minder dan 200 meter van het huis waar ze met haar ouders woonde. Ze was naakt en haar lichaam zat in een vuilniszak.

De ouders hadden hun dochter rond 13 uur als vermist opgegeven. Ze verdween toen ze voor het ouderlijke huis aan het spelen was. Volgens de burgemeester Jean-Pierre Michel zette het vreemde gedrag van een tiener uit de buurt de politie op het spoor naar haar vindplaats.

De jongen was bekend bij de ordediensten en zou aangegeven hebben dat hij het in het roze geklede meisje in de richting van een winkelgebied zag stappen. Zijn verhaal bleek niet te kloppen toen de politie camerabeelden uit de buurt bekeek.

Hartmassage

Daarmee geconfronteerd, leidde hij de speurders naar de plaats waar het lichaam van het kind lag. ,,Het meisje werd levenloos gevonden in een appartement”, aldus Michel. ,,De lokale politie heeft het lichaam rond 16 uur ontdekt. De hulpdiensten probeerden nog hartmassage toe te passen, maar het was helaas al te laat.”

Volledig scherm © AFP

Het appartement werd gehuurd door de moeder van de tiener. Hij woonde zelf ook op het adres. ,,De jongen was bekend bij de politie, omdat hij zich twee jaar geleden schuldig maakte aan ongepast gedrag van pedofiele aard naar kinderen toe. Hij werd toen opgenomen. Een paar weken geleden dook hij weer op in het centrum, waar hij vaak ronddwaalde met zijn fiets. De gemeentepolitie hield hem naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten”, aldus het parket bij Le Républicain lorrain. De tiener werd gearresteerd.

Fiets

Buurtbewoners bevestigen dat de jongen de afgelopen dagen meermaals gesignaleerd werd, terwijl hij met zijn fiets in de gemeente rondzwierf. Volgens verschillende getuigenissen had de jongeman verschillende meisjes gevraagd om mee te komen naar zijn appartement, waar hij hen een kat zou geven.

De verdachte zou aan verschillende psychische aandoeningen lijden en was een paar weken geleden pas ontslagen uit een gespecialiseerd centrum.

Een autopsie moet uitmaken hoe het meisje stierf en of ze het slachtoffer was van seksueel geweld.

Volledig scherm Politie voor het appartement waar het meisje gevonden werd. © AFP