Tiener (19) slaat overboord op grootste cruiseschip ter wereld

Op het grootste cruiseschip ter wereld is deze week een passagier overboord geslagen. Zaterdag werd bekend gemaakt dat het om een 19-jarige universiteitsstudent uit de Amerikaanse staat Washington gaat, die met zijn vrienden op vakantie was.

Sigmund Ropich, bij zijn dierbaren beter bekend als ‘boiboi’, was zondag 27 augustus vanuit Port Canaveral, in Florida, aan boord gestapt van Royal Caribbean’s Wonder of the Seas voor een zevendaagse cruise met vrienden toen hij dinsdag rond 21.00 uur voor de kust van Cuba in het water zou zijn gevallen, zo vertelde zijn zus Savannah aan de New York Post.

Hoe de jongen in het water terecht kwam en hoe lang hij in het water lag voor de zoektocht werd gestart, is onduidelijk. ,,Het is een beetje verlegen jongen die zich altijd koel en en beheerst gedroeg’’, zei ze. ,,Hij is een zoon, een grote en een kleine broer, een neef, een oom, een vriend, een huisgenoot, een klasgenoot, een collega, een buurman’', zo schreef de geschokte zus op Facebook. ,,Ik wil niets liever dan dat mijn broer weer thuiskomt.’’

Van de jongen is al drie dagen geen teken van leven meer vernomen. ,,Ons is door de Cubaanse functionarissen verteld dat ze de zoektocht op de oceaan hebben stopgezet. Ze houden alleen de kust nog in de gaten. Ik heb sterk het vermoeden dat ze deze zoektocht helemaal gaan beëindigen’', vertelde Savannah.

Zoektocht stopgezet

De familie Ropich heeft weinig informatie gekregen over de verdwijning van Sigmund. Royal Caribbean weigert te vertellen hoe lang de bemanning van het schip precies naar de jongen heeft gezocht. Uit bloggegevens blijkt dat reddingswerkers ongeveer drie uur lang met schijnwerpers en kleine vaartuigen de zee hebben afgespeurd, voor het schip zijn reis vervolgde.

Savannah deed een emotionele oproep om de zoektocht naar haar broer voort te zetten. ,,We hebben antwoorden nodig. Zorg er alsjeblieft voor dat wij hem naar huis kunnen brengen! Alsjeblieft, hij was nog nauwelijks aan zijn leven begonnen.’’

Royal Caribbean zei eerder dat het bij de zoektocht had samengewerkt met de Amerikaanse kustwacht, maar het leger bevestigde tegenover The Post dat de zoek- en reddingsverantwoordelijkheden onder de Cubaanse verantwoordelijkheid vallen.