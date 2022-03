Tienduizenden mensen verlaten huis en haard in Sydney vanwege overstromingen

Sky News-journalis­ten overleven hinderlaag ‘Russisch moordcom­man­do’, beelden gaan viral

Vijf journalisten van de Britse nieuwszender Sky News zijn maandag door het oog van de naald gekropen toen ze in de buurt van Kiev in een kogelregen terechtkwamen. In een aangrijpende video, die is gedeeld door Sky News en al miljoenen keren is bekeken, is te zien hoe de verslaggevers doodsangsten uitstonden terwijl hun auto werd doorzeefd door tientallen kogels. ,,Ik herinner mij dat ik mezelf afvroeg of mijn dood pijnlijk zou worden.”

5 maart